Бразилия налаживает собственное производство компонентов для танков Leopard, эти запчасти нужны и ВСУ

Бразилия развернула собственный проект по производству и ремонту компонентов для танков Leopard 1A5BR из-за дефицита запчастей, которые также нужны Украине. Об этом 26 августа сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Бразильская армия располагает несколькими сотнями Leopard 1A5BR, однако их эксплуатация осложнена нехваткой комплектующих. Из-за высокого спроса на детали для бронетехники в мире Бразилия еще в 2023 году отложила программу модернизации этих танков.

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В том же году страна запустила проект по созданию собственной технологической и производственной базы для обслуживания Leopard 1 и другой техники. Программа предусматривает модернизацию 52 танков Leopard 1A5BR, поддержание готовности еще 192 машин, 10 зенитных установок Gepard 1A2 и четырех учебных Leopard 1.

Всего Бразилия планирует "национализировать" не менее 231 компонента, а на первом этапе — 74, в частности гидравлические и тормозные системы.

Разработка компонентов

Компания AGSP уже представила 33 компонента для Leopard 1, из которых 31 признали качественными. Предприятие также разрабатывает гидравлические шланги для трансмиссии и башни танка.

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Другая бразильская компания AGR работает над производством опорных катков и планирует создать предприятие для ремонта и обслуживания ходовой части и гусеничных систем Leopard 1.

Проблема с запчастями для этих танков актуальна и для Украины, которая использует Leopard 1 в Силах обороны. Именно рост потребности в комплектующих для украинских машин стал одной из причин дефицита деталей на международном рынке.

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