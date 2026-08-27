Бразилія налагоджує власне виробництво компонентів для танків Leopard, ці запчастини потрібні й ЗСУ

Бразилія розгорнула власний проєкт із виробництва та ремонту компонентів для танків Leopard 1A5BR через дефіцит запчастин, які також потрібні Україні. Про це 26 серпня повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Бразильська армія має кілька сотень Leopard 1A5BR, однак їхня експлуатація ускладнена нестачею комплектуючих. Через високий попит на деталі для бронетехніки у світі Бразилія ще у 2023 році відклала програму модернізації цих танків.

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Того ж року країна запустила проєкт зі створення власної технологічної та виробничої бази для обслуговування Leopard 1 та іншої техніки. Програма передбачає модернізацію 52 танків Leopard 1A5BR, підтримку готовності ще 192 машин, 10 зенітних установок Gepard 1A2 та чотирьох навчальних Leopard 1.

Загалом Бразилія планує "націоналізувати" щонайменше 231 компонент, а на першому етапі - 74, зокрема гідравлічні та гальмівні системи.

Розробка компонентів

Компанія AGSP вже представила 33 компоненти для Leopard 1, з яких 31 визнали якісними. Підприємство також розробляє гідравлічні шланги для трансмісії та башти танка.

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Інша бразильська компанія AGR працює над виробництвом опорних котків і планує створити підприємство для ремонту та обслуговування ходової частини та гусеничних систем Leopard 1.

Проблема із запчастинами для цих танків актуальна і для України, яка використовує Leopard 1 у Силах оборони. Саме зростання потреби в комплектуючих для українських машин стало однією з причин дефіциту деталей на міжнародному ринку.

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