Норвегія вперше поставила на чергування систему для знищення дронів

Повітряні сили Норвегії вперше заступили на чергування з новою системою боротьби з безпілотниками C-UAS на авіабазі Ерланд. Комплекс призначений для виявлення, ідентифікації, блокування та знищення дронів, повідомляє NRK, пише УНН.

Систему поставили навесні, а її впровадження прискорили після численних повідомлень про можливі спостереження безпілотників у Норвегії та інших країнах Європи. C-UAS захищатиме військові бази, стаціонарні об'єкти та установки від дронів вагою до 150 кг.

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Комплекс поєднує кілька типів датчиків, зокрема радари, а також кінетичні та некінетичні засоби ураження.

Той факт, що ми встановили тут сучасні датчики та ефектори, свідчить про значне збільшення можливостей боротьби з дронами