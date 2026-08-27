Норвегія вперше поставила на чергування систему для знищення дронів
Київ • УНН
Повітряні сили Норвегії поставили C-UAS на чергування на базі Ерланд. Система виявляє, блокує та знищує дрони вагою до 150 кг.
Повітряні сили Норвегії вперше заступили на чергування з новою системою боротьби з безпілотниками C-UAS на авіабазі Ерланд. Комплекс призначений для виявлення, ідентифікації, блокування та знищення дронів, повідомляє NRK, пише УНН.
Деталі
Систему поставили навесні, а її впровадження прискорили після численних повідомлень про можливі спостереження безпілотників у Норвегії та інших країнах Європи. C-UAS захищатиме військові бази, стаціонарні об'єкти та установки від дронів вагою до 150 кг.
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Комплекс поєднує кілька типів датчиків, зокрема радари, а також кінетичні та некінетичні засоби ураження.
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Систему розгорнуть на інших базах
У вересні минулого року поліція Норвегії повідомляла про можливу активність безпілотників поблизу авіабази Ерланд. Згодом правоохоронці заявили, що спостереження, ймовірно, були пов'язані зі спалахами небесних тіл, однак ці інциденти прискорили впровадження нової системи.
Авіабаза вже має ЗРК NASAMS, проте його використання проти невеликих дронів є значно дорожчим рішенням. Експерт Норвезької академії оборони Ларс Педер Хага заявив, що доступність малих безпілотників створює реальну загрозу для військових об'єктів та техніки.
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Норвегія планує поступово розгорнути C-UAS на інших об'єктах Збройних сил, зокрема на авіабазі Евенес. Рамкова угода з британською Operational Solutions Ltd. оцінюється до 938 млн норвезьких крон і розрахована на чотири роки з можливістю продовження ще на три.
На авіабазі Ерланд також створили окремий підрозділ безпілотників, які планують використовувати для розвідки, картографування та боротьби з іншими дронами. До 2036 року Норвегія планує інвестувати майже 19 млрд крон у дрони, засоби радіоелектронної боротьби та автономні системи.
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