Ракеты для ПВО и беспилотники: Писториус прибыл в Одессу, где объявил о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Украину и вместе с украинским коллегой Рустемом Умеровым посетил Одессу. Немесский чиновник объявил о новом пакете поддержки для Украины на 50 миллионов евро. Об этом пишет DPA, передает УНН.

Детали

Отмечается, что министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете вооружений Германии стоимостью 500 миллионов евро во время визита в Одессу. Поездка Писториуса в Украину до конца оставалась в секрете – из соображений безопасности.

Мы продолжим поддерживать вас в этой оборонительной битве - заявил министр обороны Борис Писториус

Немецкий министр рассказал, что часть материалов вскоре прибудет в Украину.

Издание Handelsblatt сообщает, что новый пакет вооружений включает в себя большое количество зенитных ракет средней дальности IRIS-T SLM и меньшее количество ракет меньшей дальности SLS.

Германия выкупит у США три пусковые установки HIMARS для Украины - Писториус

Он также включает беспилотники для разведки и ведения боя в Черном море, а также срочно необходимые запасные части, такие как сменные трубы для артиллерийских систем и сменные двигатели для боевых танков Leopard.

Кроме того, с 2025 года начнется поставка 18 новых колесных гаубиц новейшей конструкции. Также Германия будет финансировать курсы обучения для украинских техников и беспрепятственная спутниковая связь.

Напомним

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который среди прочего вошли еще 10 танков Leopard (совместно с Данией), пулеметы, артиллерийские снаряды, винтовки и беспилотники.