Ракеты для ПВО и беспилотники: Писториус прибыл в Одессу, где объявил о новом пакете военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  80419 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  100410 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  117719 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  103566 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  124918 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  83158 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  88580 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  115953 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120951 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117754 просмотра

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29 мая 2024, 11:15  •  160900 просмотра

Ракеты для ПВО и беспилотники: Писториус прибыл в Одессу, где объявил о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете вооружений для Украины стоимостью 500 миллионов евро во время своего необъявленного визита в Одессу.

Война •   •  8701 просмотра
Ракеты для ПВО и беспилотники: Писториус прибыл в Одессу, где объявил о новом пакете военной помощи Украине

Генштаб: с начала суток на фронте произошло 84 боевых столкновения, львиная доля - на Кураховском и Покровском направлениях

С начала суток на фронтах российско-украинской войны произошло 84 боевых столкновения, причем 42 из них - на Кураховском и Покровском направлениях, которые остаются самыми горячими участками фронта.

Война •   •  8887 просмотра
Генштаб: с начала суток на фронте произошло 84 боевых столкновения, львиная доля - на Кураховском и Покровском направлениях

рф не будут приглашать во Францию на мероприятия к 80 годовщине высадки союзников в Нормандии

россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, из-за войны в Украине и опасений некоторых союзников относительно присутствия москвы.

Новости Мира •   •  9371 просмотра
рф не будут приглашать во Францию на мероприятия к 80 годовщине высадки союзников в Нормандии

Ночью ВСУ ударили ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе - Генштаб

Украинские силы обороны атаковали Керченскую паромную переправу ракетами ATACMS, повредив два парома и существенно подорвав российскую военную логистику в оккупированном Крыму.

Война •   •  11473 просмотра
Ночью ВСУ ударили ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе - Генштаб

В Ужгороде мужчина сообщил, что пришел со взрывчаткой в "Укргазбанк": полиция опасных предметов не обнаружила

Мужчина сообщил о наличии взрывчатки в его сумке в банке в Ужгороде, но после осмотра экспертами-взрывотехниками никаких опасных предметов обнаружено не было.

Общество •   •  10766 просмотра
В Ужгороде мужчина сообщил, что пришел со взрывчаткой в "Укргазбанк": полиция опасных предметов не обнаружила

Атака на Крым: в Керчи ночью в реанимацию доставили студентов-практикантов с подбитого парома

Двое студентов-стажеров были доставлены в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после аварии парома во время ночной атаки на Крым. Одному из них ампутировали ногу, а другой получил тяжелую травму головы.

Война •   •  12422 просмотра
Атака на Крым: в Керчи ночью в реанимацию доставили студентов-практикантов с подбитого парома

Правительство утвердило порядок сдачи экзаменов по основам Конституции и истории Украины для желающих получить украинское гражданство

Кабинет Министров утвердил порядок сдачи иностранцами и лицами без гражданства экзаменов по основам Конституции Украины и истории Украины с целью получения украинского гражданства.

Общество •   •  14474 просмотра
Правительство утвердило порядок сдачи экзаменов по основам Конституции и истории Украины для желающих получить украинское гражданство

Взрывы раздаются в Харькове

В Харькове слышали взрывы, жителей призвали не покидать укрытие до окончания воздушной тревоги.

Война •   •  13795 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове

Макрон хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину - СМИ

Ожидается, что Франция возглавит коалицию стран желающих направить в Украину инструкторов, которые будут обучать будущих бойцов Сил обороны.

Война •   •  14343 просмотра
Макрон хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину - СМИ

Пока это не обсуждение: глава МИД Латвии отвергла дискуссии о возможной отправке войск в Украину

Латвия отвергает дискуссии о размещении войск в Украине, но поддерживает право Украины наносить удары по законным военным объектам в россии с помощью предоставленного оружия, если это необходимо для защиты от российской агрессии.

политика •   •  13572 просмотра
Пока это не обсуждение: глава МИД Латвии отвергла дискуссии о возможной отправке войск в Украину