Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні: до нього входить передача спільно з Данією ще 10 танків Leopard
Київ • УНН
Німеччина та Данія нададуть Україні ще 10 танків Leopard 1 A5, а ФРН ще додаткові кулемети, артилерійські снаряди, гвинтівки та безпілотники в межах нового пакету військової допомоги.
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого серед іншого увійшли ще 10 танків Leopard (спільно з Данією), кулемети, артилерійські снаряди, гвинтівки, безпілотники, повідомляється на сайті німецького уряду, пише УНН.
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"Надана військова підтримка Україні (зміни порівняно з попереднім оновленням): 40 основних бойових танків Leopard 1 A5* (спільний проект із Данією) (раніше: 30); 158 MG3 для Leopard 2, Marder та Dachs (раніше: 138)", - ідеться у повідомленні.
Також оголошено, що у новий пакет серед іншого увійшли ще 8 500 снарядів калібру 155 мм, 20 розвідувальних дронів Vector з запчастинами, 34 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun, 1 машина-мостоукладач Beaver із запчастинами, 1 інженерна броньована машина Dachs, 1 броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 з запчастинами, 4 машини розмінування Wisent 1 із запчастинами, а також додаткові автомати МК 556, високоточні гвинтівки HLR 338 з боєзапасом, гвинтівки CR 308, патрони до вогнепальної зброї.
Також зазначається, що серед запланованої допомоги - ще 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS.
США готують пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів - ЗМІ23.05.24, 18:03 • 14171 перегляд