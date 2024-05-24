Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который среди прочего вошли еще 10 танков Leopard (совместно с Данией), пулеметы, артиллерийские снаряды, винтовки, беспилотники, сообщается на сайте немецкого правительства, пишет УНН.

Детали

"Предоставленная военная поддержка Украине (изменения по сравнению с предыдущим обновлением): 40 основных боевых танков Leopard 1 A5* (совместный проект с Данией) (ранее: 30); 158 MG3 для Leopard 2, Marder и Dachs (ранее: 138)", - говорится в сообщении.

Также объявлено, что в новый пакет среди прочего вошли еще 8 500 снарядов калибра 155 мм, 20 разведывательных дронов Vector с запчастями, 34 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, 1 машина-мостоукладчик Beaver с запчастями, 1 инженерная бронированная машина Bergepanzer 2 с запчастями, 4 машины разминирования Wisent 1 с запчастями, а также дополнительные автоматы МК 556, высокоточные винтовки HLR 338 с боезапасом, винтовки CR 308, патроны к огнестрельному оружию.

Также отмечается, что среди запланированной помощи – еще 3 реактивные системы залпового огня HIMARS.

США готовят пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов – СМИ