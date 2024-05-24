Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
leopard-2Леопард 2
leopard-1Леопард 1
daniyaДания
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  33772 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  71866 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  101466 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  89906 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  85862 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  114285 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  113631 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123303 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  127629 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  162020 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Новости по теме
Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

  •  4062 просмотра
Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

  •  3526 просмотра
Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже

Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже

  •  3555 просмотра
Количество пострадавших из-за атак рф в Харьковской области за минувшие сутки превысило полсотни - полиция

Количество пострадавших из-за атак рф в Харьковской области за минувшие сутки превысило полсотни - полиция

  •  5224 просмотра
В Черкассах мужчина выпал с шестого этажа

В Черкассах мужчина выпал с шестого этажа

  •  4814 просмотра
В Румынии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу рф: фотографировал военную технику вблизи границы с Украиной

В Румынии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу рф: фотографировал военную технику вблизи границы с Украиной

  •  5167 просмотра
Макрон остановил избирательную реформу в Новой Каледонии после смертоносных беспорядков

Макрон остановил избирательную реформу в Новой Каледонии после смертоносных беспорядков

  •  4649 просмотра
Незаконная вырубка древесины - после обследования территорий Чернобыльской зоны нарушений не выявлено

Незаконная вырубка древесины - после обследования территорий Чернобыльской зоны нарушений не выявлено

  •  5903 просмотра
Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села вблизи армянской границы

Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села вблизи армянской границы

  •  4599 просмотра
Глава МИД Молдовы: россия использует нас для тестирования своих новых технологий влияния и вмешательства

Глава МИД Молдовы: россия использует нас для тестирования своих новых технологий влияния и вмешательства

  •  4807 просмотра

Популярные

Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

  •  93550 просмотра
В Киеве пьяный мужчина ударил ножом пассажира метро, его задержали

В Киеве пьяный мужчина ударил ножом пассажира метро, его задержали

  •  61473 просмотра
Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

  •  108910 просмотра
День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая

День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая

  •  114353 просмотра
Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США

Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США

  •  110892 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

  •  114285 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

  •  113631 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  193535 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  232581 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  330903 просмотра

Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Германия и Дания предоставят Украине еще 10 танков Leopard 1 A5, а ФРН - допольнительные пулеметы, артиллерийские снаряды, винтовки и беспилотники в рамках нового пакета военной помощи.

Война •   •  4062 просмотра
Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

Силы обороны Украины отбили многочисленные российские атаки вблизи населенных пунктов Харьковской области, горячее всего было на Купянском направлении, где произошло 17 боевых столкновений.

Война •   •  3526 просмотра
Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже

По меньшей мере 113 украинских спортсменов будут выступать на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на решение допустить к соревнованиям «нейтральных» спортсменов из России и Беларуси.

спорт •   •  3555 просмотра
Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже

Количество пострадавших из-за атак рф в Харьковской области за минувшие сутки превысило полсотни - полиция

Более 50 человек пострадали в Харьковской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов города Харькова и трех районов.

Война •   •  5224 просмотра
Количество пострадавших из-за атак рф в Харьковской области за минувшие сутки превысило полсотни - полиция

В Черкассах мужчина выпал с шестого этажа

В Черкассах мужчина разбился насмерть, выпав с шестого этажа многоквартирного дома, полиция расследует обстоятельства инцидента.

Криминал и ЧП •   •  4814 просмотра
В Черкассах мужчина выпал с шестого этажа

В Румынии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу рф: фотографировал военную технику вблизи границы с Украиной

Гражданин Румынии был арестован за то, что якобы шпионил в пользу России, наблюдая, фотографируя и передавая информацию о военных объектах и технике НАТО.

Новости Мира •   •  5167 просмотра
В Румынии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу рф: фотографировал военную технику вблизи границы с Украиной

Макрон остановил избирательную реформу в Новой Каледонии после смертоносных беспорядков

Президент Франции Макрон отказался от противоречивых планов избирательной реформы в Новой Каледонии после смертоносных беспорядков, пообещав диалог для поиска альтернативного соглашения по будущему территории.

Новости Мира •   •  4649 просмотра
Макрон остановил избирательную реформу в Новой Каледонии после смертоносных беспорядков

Незаконная вырубка древесины - после обследования территорий Чернобыльской зоны нарушений не выявлено

После неоднократных проверок органами власти в Чернобыльской зоне уже не выявлено ни одной незаконной рубки.

Общество •   •  5903 просмотра
Незаконная вырубка древесины - после обследования территорий Чернобыльской зоны нарушений не выявлено

Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села вблизи армянской границы

Пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией площадью 6,5 кв. км после того, как делимитационные работы определили линию границы возле этих сел длиной 12,7 километра.

Новости Мира •   •  4599 просмотра
Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села вблизи армянской границы

Глава МИД Молдовы: россия использует нас для тестирования своих новых технологий влияния и вмешательства

По словам министра иностранных дел Молдовы Михая Попшиу, Молдова стала мишенью для россии, чтобы испытать свои новые технологии влияния и вмешательства, которые затем могут быть применены в других странах.

Новости Мира •   •  4807 просмотра
Глава МИД Молдовы: россия использует нас для тестирования своих новых технологий влияния и вмешательства