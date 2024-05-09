Германия выкупит у США три пусковые установки HIMARS для Украины - Писториус

Германия купит у США три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS и передаст их Силам обороны Украины. Об этом во время визита в Вашингтон заявил министр обороны Германии Борис Писториус передает [t-online, пишет УНН.

Детали

В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковые установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами - пояснил глава Минобороны ФРГ на встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что сегодня для НАТО важно поддерживать Украину сейчас, поскольку успех Путина развяжет руки автократам по всему миру.

HIMARS на линии фронта: Залужный показал американскую артиллерию в работе

Дополнение

Вооруженные силы Украины получили дальнобойные системы HIMARS летом 2022 года от Соединенных Штатов. Они позволили украинским Вооруженным Силам поражать российские цели в тылу и получить временное преимущество на фронте.

По подсчетам СМИ Киев получил от Вашингтона около четырех десятков пусковых установок HIMARS.

Напомним

США планируют построить в Австралии завод по производству боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы быстро пополнять запасы.