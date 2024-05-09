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Німеччина викупить у США три пускові установки HIMARS для України - Пісторіус

Німеччина викупить у США три пускові установки HIMARS для України - Пісторіус

Київ • УНН

 • 66430 перегляди

Німеччина закупить у США три реактивні системи залпового вогню HIMARS і передасть їх Силам оборони України.

Німеччина купить у США три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS і передасть їх Силам оборони України. Про це під час візиту до Вашингтону заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передає t-online, пише УНН.

Деталі 

У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами

- пояснив голова Міноборони ФРН на зустрічі з журналістами.

Він підкреслив, що сьогодні для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки успіх путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.

HIMARS на лінії фронту: Залужний показав американську артилерію у роботі13.01.24, 07:18 • 105892 перегляди

Доповнення

Збройні сили України отримали далекобійні системи HIMARS улітку 2022 року від Сполучених Штатів. Вони дозволили українським Збройним Силам уражати російські цілі в тилу та здобути тимчасову перевагу на фронті.

За підрахунками ЗМІ Київ отримав від Вашингтону близько чотирьох десятків пускових установок HIMARS.

Нагадаємо

США планують побудувати в Австралії завод з виробництва боєприпасів для реактивних систем залпового вогню HIMARS, щоб швидко поповнювати запаси.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітикаНовини Світу
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zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
avstraliiaАвстралія
borys-pistoriusБорис Пісторіус
nimechchynaНімеччина
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ukrainaУкраїна
valerii-zaluzhnyiВалерій Залужний
m142-himarsM142 HIMARS
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