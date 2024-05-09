Німеччина викупить у США три пускові установки HIMARS для України - Пісторіус
Київ • УНН
Німеччина закупить у США три реактивні системи залпового вогню HIMARS і передасть їх Силам оборони України.
Німеччина купить у США три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS і передасть їх Силам оборони України. Про це під час візиту до Вашингтону заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передає t-online, пише УНН.
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У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами
Він підкреслив, що сьогодні для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки успіх путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.
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Збройні сили України отримали далекобійні системи HIMARS улітку 2022 року від Сполучених Штатів. Вони дозволили українським Збройним Силам уражати російські цілі в тилу та здобути тимчасову перевагу на фронті.
За підрахунками ЗМІ Київ отримав від Вашингтону близько чотирьох десятків пускових установок HIMARS.
Нагадаємо
США планують побудувати в Австралії завод з виробництва боєприпасів для реактивних систем залпового вогню HIMARS, щоб швидко поповнювати запаси.