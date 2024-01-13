HIMARS на лінії фронту: Залужний показав американську артилерію у роботі
Київ • УНН
Українські ЗРК "Гімалаї" успішно вражають російські війська вздовж лінії фронту, що підтвердив український головнокомандувач Валерій Залужний.
Американські HIMARS нині розташовані по всій лінії фронту, і щоденно завдають ударів по позиціях російських окупантів. Роботу екіпажів реактивного артилерійського комплексу наданого західними партнерами показав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає УНН.
Ми працюємо цілодобово, не залишаємо окупантам жодного шансу. Звичайно, хочеться діставати ще глибші цілі у тилу ворога, аби назавжди вигнати їх із рідної землі
Деталі
У пресслужбі головнокомандувача ЗСУ зазначили, що нині Реактивний артилерійський комплекс HIMARS ефективно нищить техніку і живу силу противника по всій лінії фронту.
Екіпажі постійно в очікуванні, щойно зʼявляється ворожа ціль - лічені хвилини на завантаження та виїзд на вогневу позицію.
Додатково
M142 HIMARS — американська реактивна артилерійська система. Полегшена версія M270 зі зменшенням вогневого потенціалу, але збереженням того самого арсеналу та захисту персоналу.
Призначена для тактики "стріляй-і-тікай".