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HIMARS на линии фронта: Залужный показал американскую артиллерию в работе

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 05:18  •  21801 просмотра

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Украинские ЗРК "Гималаи" успешно поражают российские войска вдоль линии фронта, что подтвердил украинский главнокомандующий Валерий Залужный.

Американские HIMARS сейчас расположены по всей линии фронта, и ежедневно наносят удары по позициям российских оккупантов. Работу экипажей реактивного артиллерийского комплекса предоставленного западными партнерами показал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает УНН.

Мы работаем круглосуточно, не оставляем оккупантам ни единого шанса. Конечно, хочется доставать еще более глубокие цели в тылу врага, чтобы навсегда изгнать их с родной земли 

- цитирует слова военнослужащих экипажа пресс-служба Главкома.

Детали

В пресс-службе главнокомандующего ВСУ отметили, что сейчас Реактивный артиллерийский комплекс HIMARS эффективно уничтожает технику и живую силу противника по всей линии фронта.

Экипажи постоянно в ожидании, как только появляется вражеская цель - считанные минуты на загрузку и выезд на огневую позицию.

Дополнительно

M142 HIMARS - американская реактивная артиллерийская система. Облегченная версия M270 с уменьшением огневого потенциала, но сохранением того же арсенала и защиты персонала.

Предназначена для тактики "стреляй-и-беги". 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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HIMARS на лінії фронту: Залужний показав американську артилерію у роботі
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