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Ракети для ППО та безпілотники: Пісторіус прибув до Одеси, де оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Ракети для ППО та безпілотники: Пісторіус прибув до Одеси, де оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 29793 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет озброєнь для України вартістю 500 мільйонів євро під час свого неоголошеного візиту до Одеси.

Міністр оборони Німеччини прибув з неоголошеним візитом до України й разом з українським колегою Рустемом Умєровим відвідав Одесу. Німецький посадовець оголосив про новий пакет підтримки для України на 500 мільйонів євро. Про це пише DPA, передає УНН.

Деталі  

Зазначається, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет озброєнь Німеччини вартістю 500 мільйонів євро під час візиту до Одеси. Поїздка Пісторіуса до України до кінця залишалась в секреті – з міркувань безпеки.

Ми продовжуватимемо підтримувати вас у цій оборонній битві

- заявив міністр оборони Борис Пісторіус

Німецький міністр розповів, що частина матеріалів невдовзі прибуде до України. 

Видання Handelsblatt повідомляє, що новий пакет озброєнь включає велику кількість зенітних ракет Iris-T SLM середньої дальності та меншу кількість ракет SLS меншої дальності.

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Він також включає безпілотники для розвідки та ведення бою в Чорному морі, а також терміново необхідні запасні частини, такі як замінні труби для артилерійських систем і замінні двигуни для бойових танків Leopard. 

Окрім того, з 2025 року почнеться постачання 18 нових колісних гаубиць новітньої конструкції. Також Німеччина фінансуватиме курси навчання для українських техніків і безперешкодний супутниковий зв'язок.

Нагадаємо

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого серед іншого увійшли ще 10 танків Leopard (спільно з Данією), кулемети, артилерійські снаряди, гвинтівки та безпілотники. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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