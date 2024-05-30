Ракети для ППО та безпілотники: Пісторіус прибув до Одеси, де оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет озброєнь для України вартістю 500 мільйонів євро під час свого неоголошеного візиту до Одеси.
Міністр оборони Німеччини прибув з неоголошеним візитом до України й разом з українським колегою Рустемом Умєровим відвідав Одесу. Німецький посадовець оголосив про новий пакет підтримки для України на 500 мільйонів євро. Про це пише DPA, передає УНН.
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Зазначається, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет озброєнь Німеччини вартістю 500 мільйонів євро під час візиту до Одеси. Поїздка Пісторіуса до України до кінця залишалась в секреті – з міркувань безпеки.
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Німецький міністр розповів, що частина матеріалів невдовзі прибуде до України.
Видання Handelsblatt повідомляє, що новий пакет озброєнь включає велику кількість зенітних ракет Iris-T SLM середньої дальності та меншу кількість ракет SLS меншої дальності.
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Він також включає безпілотники для розвідки та ведення бою в Чорному морі, а також терміново необхідні запасні частини, такі як замінні труби для артилерійських систем і замінні двигуни для бойових танків Leopard.
Окрім того, з 2025 року почнеться постачання 18 нових колісних гаубиць новітньої конструкції. Також Німеччина фінансуватиме курси навчання для українських техніків і безперешкодний супутниковий зв'язок.
Нагадаємо
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого серед іншого увійшли ще 10 танків Leopard (спільно з Данією), кулемети, артилерійські снаряди, гвинтівки та безпілотники.