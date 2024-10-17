Германия передала Украине новую партию военной помощи: что в пакете
Киев • УНН
Правительство Германии объявило о передаче Украине очередной партии военной техники. Пакет включает танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы ПВО IRIS-T и другое оборудование.
Правительство Германии заявило о передаче очередной партии военной помощи Украине. В пакете - танки, БМП, гаубицы и не только, передает УНН.
Детали
По данным правительства Германии, Украина получила 8 танков Leopard 1A5, 20 БМП Marder, 6 гаубиц Panzerhaubitze 2000, мостоукладчик BEAVER, 4 машины с защитой от мин и засад и 2 бронированные инженерные машины WISENT 1.
Кроме того, системы ПВО IRIS-T, ракеты, разведывательные беспилотники, патроны, жгуты и многое другое.
Добавим
С начала российского вооруженного нападения на Украину 24 февраля 2022 года Германия поставила материальных средств из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму примерно 5,2 миллиарда евро. Также более 10 тысяч украинских военных прошли военную подготовку в Германии. Расходы на это обучение пока составляют примерно 282 миллиона евро, добавили в правительстве Германии.