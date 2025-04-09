Министр обороны Германии Борис Писториус передал первую колесную гаубицу RCH 155 послу Украины. До конца года Украина получит еще 5 таких систем, а всего планируется поставка 54 гаубиц.
Немецкий концерн Rheinmetall запустит производство 155-мм артиллерийских снарядов в Литве к середине 2026 года. Инвестиции составят 180 млн евро, будет создано 150 рабочих мест.
Германия передаст Украине крупную партию военной техники, включая 47 машин MRAP и различные виды вооружения. Пакет помощи содержит гаубицы, дроны, боеприпасы и другое военное оборудование.
Правительство Германии объявило о передаче Украине очередной партии военной техники. Пакет включает танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы ПВО IRIS-T и другое оборудование.
KNDS открыла дочернее предприятие в Киеве, которое под названием ООО «KNDS Ukraine» будет поддерживать сотрудничество между украинскими государственными учреждениями, украинской оборонной промышленностью и KNDS.
ФРГ предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard, установки Gepard и дроны. Пакет также содержит бронированные авто, артиллерийские боеприпасы и другое оборудование.
Генерал-майор Бундесвера сообщил о планах передачи Украине комплексов IRIS-T, САУ PzH-2000 и Zuzana 2, танков Leopard 1A5 и другого вооружения до конца 2024 года. Также Германия предоставит стрелковое оружие, боеприпасы и медицинскую помощь.
Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило эксплуатацию в войсках обороны почти 40 видов артиллерийского вооружения, включая ракетные комплексы, гаубицы и минометы, причем с начала 2024 года было одобрено более 10 из них, как иностранного, так и отечественного производства.
Франко-немецкий оружейный концерн KINDS договорился с президентом Украины Зеленским об открытии в Украине дочернего предприятия по производству военной техники, запасных частей и боеприпасов для украинских сил обороны.
Украинские солдаты проходят обучение на немецких самоходных артиллерийских установках PzH 2000, предоставленных европейскими странами для усиления боевых возможностей Украины против России.
Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.