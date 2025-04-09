Panzerhaubitze 2000

Реактивные системы, гаубицы, минометы: в Минобороны кодифицировали почти 40 образцов артиллерийского вооружения

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило эксплуатацию в войсках обороны почти 40 видов артиллерийского вооружения, включая ракетные комплексы, гаубицы и минометы, причем с начала 2024 года было одобрено более 10 из них, как иностранного, так и отечественного производства.