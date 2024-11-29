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Завод боеприпасов Rheinmetall в Литве начнет работу к середине 2026 года

Завод боеприпасов Rheinmetall в Литве начнет работу к середине 2026 года

Киев  •  УНН

 • 3795 просмотра

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Немецкий концерн Rheinmetall запустит производство 155-мм артиллерийских снарядов в Литве к середине 2026 года. Инвестиции составят 180 млн евро, будет создано 150 рабочих мест.

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall планирует начать производство 155-мм артиллерийских боеприпасов в Литве в середине 2026 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Lrt.

Новый завод Rheinmetall будет расположен в Байсогале, городе в Радвилишкском районе Литвы.

Завод начнет работать с середины 2026 года и после завершения строительства сможет производить десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год

- говорится в сообщении Rheinmetal.

Представители правительства Литвы и Rheinmetall подписали в пятницу в Вильнюсе договор об аренде земельного участка под будущий завод в Радвилишкисском районе и договор о закупке 155-мм боеприпасов.

По словам исполняющей обязанности министра экономики Аушрине Армонайте, Литва и Rheinmetall будут участвовать в проекте вместе.

"Поскольку нам еще предстоит завершить некоторые процессы, которые являются конфиденциальными, мы объявим об этом чуть позже, но очень скоро мы представим, как будет выглядеть совместное предприятие. Но в основном это будет совместный проект Литвы и Rheinmetall", - сказала Армонайте после подписания договоров.

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По словам исполняющего обязанности министра обороны Лауринаса Кащюнаса, Литва будет закупать 155-миллиметровые боеприпасы на литовском заводе, поскольку они подходят для немецких самоходных гаубиц PzH 2000 и французских Caesar, используемых литовскими вооруженными силами.

"Будет решен вопрос интеграции боеприпасов в эти системы", - сказал он.

По словам Кащюнаса, количество закупаемых боеприпасов "рассчитано с учетом интересов Литвы", а цена"соответствует рыночной".

Дополнение

Rheinmetall планирует инвестировать более 180 миллионов евро в завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в Литве и создать не менее 150 новых рабочих мест.

Rheinmetall завершает строительство второго завода в Украине - Рютте5 нояб. 2024, 01:14 • 114349 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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