Украина получит больше детальных спутниковых снимков поля боя: есть контракт с Rheinmetall и ICEYE

ukenru
Эксклюзив
«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
13:46 • 3372 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

Эксклюзив
Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
12:28 • 26541 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Эксклюзив
Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
11:47 • 41823 просмотра

Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

Эксклюзив
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
09:58 • 97598 просмотра

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине
08:53 • 81600 просмотра

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 110166 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 121969 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
11 ноября 2024, 12:56 • 124479 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
11 ноября 2024, 12:26 • 123285 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Эксклюзив
АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
11 ноября 2024, 07:54 • 122075 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф нанесли авиаудары по Запорожской области: есть разрушения, заблокированы люди

Войска рф нанесли авиаудары по Запорожской области: есть разрушения, заблокированы люди

04:42 • 78923 просмотра
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 117620 просмотра
Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

07:14 • 101016 просмотра
Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

08:06 • 49418 просмотра
Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

10:18 • 34787 просмотра
публикации
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
Эксклюзив

09:58 • 97598 просмотра
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 117620 просмотра
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11 ноября 2024, 11:43 • 125901 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

11 ноября 2024, 10:37 • 126299 просмотра
Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

11 ноября 2024, 05:30 • 152241 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

13:13 • 5455 просмотра
Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

11:38 • 21314 просмотра
The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

11:17 • 23569 просмотра
Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

11:09 • 22343 просмотра
Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

10:18 • 34787 просмотра
Актуальное
Украина получит больше детальных спутниковых снимков поля боя: есть контракт с Rheinmetall и ICEYE

Украина получит больше детальных спутниковых снимков поля боя: есть контракт с Rheinmetall и ICEYE

Киев  •  УНН

12:57 • 6168 просмотра

Read in English

Минобороны Украины подписало контракт с Rheinmetall и ICEYE по использованию данных SAR-спутников. Военные получат доступ к высокоточным космическим снимкам независимо от погодных условий и времени суток.

Силы обороны получат больше детальных фото поля боя с SAR-спутников - подписан контракт Минобороны с Rheinmetall и ICEYE, сообщили в украинском оборонном ведомстве во вторник, пишет УНН.

Детали

«Уже в этом году Украина получит значительно больше космических снимков с SAR-спутников в высокой детализации. Военное командование сможет определять районы для съемки в зависимости от интенсивности боевых действий», - указали в МОУ. 

Как указано, это стало возможным при поддержке правительства Германии. В рамках сотрудничества Министерство обороны Украины, немецкий индустриальный гигант Rheinmetall и международная компания SAR-спутников ICEYE, как сообщается, подписали контракт по использованию спутниковых данных в интересах обороны Украины.  

Спутники SAR, как указано, могут генерировать изображения со сверхвысокой детализацией независимо от погодных условий или времени суток. «Это поможет Силам обороны Украины улучшить ситуационную осведомленность на поле боя и принимать эффективные управленческие решения. Военные будут иметь доступ к информационному ресурсу всей спутниковой группировки ICEYE», - говорится в сообщении.

«Расширяем возможности нашей разведки благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Благодаря этому контракту наши военные получат доступ к высокоточным космическим снимкам с полным покрытием территории боевых действий. Командование сможет самостоятельно определять приоритетные зоны наблюдения и быстро получать актуальные данные через систему спутников ICEYE. Внедряя передовые технологии космической разведки, мы создаем технологическое преимущество, которое повышает боеспособность и защищает наших военных», - прокомментировал министр обороны Рустем Умеров.

Украина подписала соглашение о космической разведке с финской спутниковой компанией ICEYE9 июля 2024, 04:04 • 22678 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаТехнологии
reinmetallРейнметалл
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
germaniyaГермания
ukrainaУкраина