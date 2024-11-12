Украина получит больше детальных спутниковых снимков поля боя: есть контракт с Rheinmetall и ICEYE

Силы обороны получат больше детальных фото поля боя с SAR-спутников - подписан контракт Минобороны с Rheinmetall и ICEYE, сообщили в украинском оборонном ведомстве во вторник, пишет УНН.

Детали

«Уже в этом году Украина получит значительно больше космических снимков с SAR-спутников в высокой детализации. Военное командование сможет определять районы для съемки в зависимости от интенсивности боевых действий», - указали в МОУ.

Как указано, это стало возможным при поддержке правительства Германии. В рамках сотрудничества Министерство обороны Украины, немецкий индустриальный гигант Rheinmetall и международная компания SAR-спутников ICEYE, как сообщается, подписали контракт по использованию спутниковых данных в интересах обороны Украины.

Спутники SAR, как указано, могут генерировать изображения со сверхвысокой детализацией независимо от погодных условий или времени суток. «Это поможет Силам обороны Украины улучшить ситуационную осведомленность на поле боя и принимать эффективные управленческие решения. Военные будут иметь доступ к информационному ресурсу всей спутниковой группировки ICEYE», - говорится в сообщении.

«Расширяем возможности нашей разведки благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Благодаря этому контракту наши военные получат доступ к высокоточным космическим снимкам с полным покрытием территории боевых действий. Командование сможет самостоятельно определять приоритетные зоны наблюдения и быстро получать актуальные данные через систему спутников ICEYE. Внедряя передовые технологии космической разведки, мы создаем технологическое преимущество, которое повышает боеспособность и защищает наших военных», - прокомментировал министр обороны Рустем Умеров.

Украина подписала соглашение о космической разведке с финской спутниковой компанией ICEYE