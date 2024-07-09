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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина подписала соглашение о космической разведке с финской спутниковой компанией ICEYE

Украина подписала соглашение о космической разведке с финской спутниковой компанией ICEYE

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 04:04  •  12226 просмотра

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Министерство обороны Украины подписало меморандум с финской компанией ICEYE, занимающейся спутниковыми технологиями, об углублении сотрудничества в сфере космической разведки для укрепления национальной безопасности и обороны.

Минобороны Украины подписало меморандум с ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки  ICEYE - это финская компания и один из мировых лидеров в области спутниковых технологий. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.  

Детали

Компания ICEYE производит микроспутники и владеет одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников. 

Соглашение с ICEYE направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли, что важно для национальной безопасности и обороны Украины  

 "Сотрудничество с ICEYE и подписание меморандума значительно улучшит нашу разведывательную деятельность. Мы благодарны компании за преданность демократическим ценностям, поддержку украинского народа и позицию по ограничению космической съемки над территорией Украины. Мы должны защищать нашу страну на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе", - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Новоназначенный министр обороны Нидерландов совершил визит в Киев: обсудил дроны и реформы в Минобороны7 июля 2024, 15:40 • 38407 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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