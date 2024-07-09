Украина подписала соглашение о космической разведке с финской спутниковой компанией ICEYE
Киев • УНН
Министерство обороны Украины подписало меморандум с финской компанией ICEYE, занимающейся спутниковыми технологиями, об углублении сотрудничества в сфере космической разведки для укрепления национальной безопасности и обороны.
Минобороны Украины подписало меморандум с ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки ICEYE - это финская компания и один из мировых лидеров в области спутниковых технологий. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.
Детали
Компания ICEYE производит микроспутники и владеет одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников.
Соглашение с ICEYE направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли, что важно для национальной безопасности и обороны Украины
"Сотрудничество с ICEYE и подписание меморандума значительно улучшит нашу разведывательную деятельность. Мы благодарны компании за преданность демократическим ценностям, поддержку украинского народа и позицию по ограничению космической съемки над территорией Украины. Мы должны защищать нашу страну на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе", - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
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