Министр обороны новоназначенного правительства Нидерландов Рубен Брекельманс совершил свой первый рабочий визит в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

В Киеве Брекельманс встретился с заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Александром Балануцой и расширенной делегацией Министерства обороны Украины Рубен Брекельманс подтвердил непоколебимую поддержку Украины.

Когда вы говорите "спасибо" нам за помощь, мы благодарим вас в пять раз больше. Вы защищаете не только свою страну, а свободу и демократию в мире. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется - заверил новоназначенный нидерландский министр.

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Во время визита нидерландская делегация посетила украинское предприятие, производящее дроны. В ходе переговоров с украинской делегацией, в состав которой входил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев, особое внимание было уделено вопросам технологий как одному из путей поддержки Украины, который может быть расширен.

Военные технологии развиваются потому, что украинцы тестируют их на поле боя и платят за это кровью и жизнями. Мы приглашаем инициативно участвовать в развитии украинских предприятий. Нужно действовать активнее. Пока мы ведем переговоры на политической арене, на украинских кладбищах растет количество флагов - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Александр Балануца.

Стороны также обсудили важность реформы закупок, которую внедряет Министерство обороны Украины. Эта инициатива имеет целью сделать процесс закупок более прозрачным и соответствующим практикам стран НАТО, о чем рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Он также пригласил инвестировать в стратегическую инициативу развития оборонных производств Украины.

Сегодня 70% всех закупок Минобороны приходится на отечественные компании. Украинские оружейные предприятия демонстрируют значительный потенциал и готовность обеспечить потребности оборонного сектора. Приглашаем к сотрудничеству и инвестициям, чтобы вместе построить надежную и инновационную защиту для наших стран - заявил Клименков

В свою очередь заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко поделилась успехами внедрения цифровых решений в сфере обороны.

Резерв+ - это первое мобильное приложение от Министерства обороны Украины. Следующим уже летом станет приложение для военных Армия+. Цифровые продукты заменяют старые постоянные процессы, потому что это уже требование времени, а не только удобство - уверена она.

Дополнение

Также украинская и нидерландская делегации, с участием министров иностранных дел обеих стран Дмитрия Кулебы и Каспара Вельдкампа, возложили цветы и почтили погибших украинских военных у Стены памяти павших защитников.

В итоге украинская делегация поблагодарила Нидерланды за лидерство и участие в коалициях возможностей, особенно в коалиции воздушных сил. Были обсуждены насущные потребности в защите украинских городов от вражеских ракет и дронов, достигнуто согласие о необходимости усиления сотрудничества в этом направлении.

Напомним

Нидерланды разрешили экспорт 24 истребителей F-16 и 7 двигателей в Украину, первые самолеты будут поставлены в ближайшее время.