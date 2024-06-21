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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды совместно с не названной страной поставят Украине систему ПВО Patriot

Нидерланды совместно с не названной страной поставят Украине систему ПВО Patriot

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 17:14  •  4513 просмотра

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Министр обороны Нидерландов Каса Оллонгрен заявила, что Нидерланды и еще одна неназванная страна совместно поставят Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Нидерланды совместно с еще одной страной собираются поставить Украине систему Patriot. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, пишет NL Times, передает УНН.

Детали 

Согласно Оллонгрену, им удалось собрать части, которые затем могут сформировать полную систему. в то же время чиновник не хочет раскрывать, кто из другой страны помогает поставлять систему. Она считает, что вовлеченная страна сама должна это объявить.

Также Оллонгрен не стала объявлять ,когда Patriot прибудет в Украину, чтобы не предоставлять лишней информации для россиян.

Дополнение

Министра обороны Нидерландов также приветствовала решение Румынии о передаче Украине системы Patriot. Она в очередной раз подчеркнула, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины.

Напомним

Румыния передаст Украине свою систему ПВО Patriot в соответствии с решением Совета национальной обороны страны.

Пять стран предоставят Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot13 июня 2024, 20:22 • 28360 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
niderlandiНидерланды
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
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