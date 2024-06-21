Нідерланди спільно з неназваною країною поставлять Україні систему ППО Patriot
Київ • УНН
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди і ще одна неназвана країна спільно поставлять Україні систему протиповітряної оборони Patriot.
Нідерланди спільно зі ще однією країною збираються поставити Україні систему Patriot. Про це заявила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен, пише NL Times, передає УНН.
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За словами Оллонгрен, їм вдалося зібрати частини, які потім можуть сформувати повну систему. Водночас посадовиця не хоче розкривати, хто з іншої країни допомагає постачати систему. Вона вважає, що залучена країна сама повинна це оголосити.
Також Оллонгрен не стала оголошувати, коли Patriot прибуде в Україну, аби не надавати зайвої інформації для росіян.
Доповнення
Міністерка оборони Нідерландів також привітала рішення Румунії щодо передачі Україні системи Patriot. Вона вкотре підкреслила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України.
Нагадаємо
Румунія передасть Україні свою систему ППО Patriot відповідно до рішення Ради національної оборони країни.
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