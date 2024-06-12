Нидерланды выделят 60 миллионов евро на развитие беспилотников в Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов, передает УНН.

Детали

В рамках усиления оборонного сотрудничества между Нидерландами и Украиной, Нидерланды планируют выделить 60 миллионов евро для создания мощностей беспилотников в Украине.

Среди запланированных проектов является создание морских и первоперсональных беспилотников, которые играют важную роль в войне между Украиной и рф. Часть средств, а именно 20 миллионов евро, будет направлена на закупку дронов First Person View через международную коалицию беспилотников.

Дополнительные 17,5 миллионов евро будут использованы на приобретение морских беспилотников, которые уже используются в Черном море. Этот шаг также будет способствовать стимулированию местного бизнеса в Украине, где можно производить этот тип беспилотников.

Общий пакет поддержки также предусматривает двусторонние поставки беспилотников различных типов, что будет способствовать развитию отрасли и поддержке нидерландской промышленности.

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