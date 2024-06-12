Нідерланди виділили 60 млн євро на розробку безпілотників в Україні
Київ • УНН
Нідерланди виділять 60 мільйонів євро на розвиток можливостей безпілотників в Україні, включаючи морські дрони та дрони з видом від першої особи, для посилення оборонної співпраці між двома країнами.
Нідерланди виділять 60 мільйонів євро на розвиток безпілотників в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, передає УНН.
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У рамках посилення оборонної співпраці між Нідерландами та Україною, Нідерланди планують виділити 60 мільйонів євро для створення потужностей безпілотників в Україні.
Серед запланованих проектів є створення морських та першоперсонних безпілотників, які відіграють важливу роль у війні між Україною та рф. Частина коштів, а саме 20 мільйонів євро, буде спрямована на закупівлю дронів First Person View через міжнародну коаліцію безпілотників.
Додаткові 17,5 мільйонів євро буде використано на придбання морських безпілотників, які вже використовуються в Чорному морі. Цей крок також сприятиме стимулюванню місцевого бізнесу в Україні, де можна виробляти цей тип безпілотників.
Загальний пакет підтримки також передбачає двосторонні поставки безпілотників різних типів, що сприятиме розвитку галузі та підтримці нідерландської промисловості.
Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на боєприпаси27.02.24, 00:06 • 29260 переглядiв