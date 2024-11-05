Rheinmetall завершает строительство второго завода в Украине - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что немецкая оборонная компания Rheinmetall завершает строительство уже второго завода в Украине. Об этом говорится на сайте Североатлантического альянса, пишет УНН

Немецкая компания Rheinmetall только что открыла первый завод в Украине, и скоро будет достроен второй завод. Также с 2022 года Rheinmetall значительно увеличила производство боеприпасов, - добавил Рютте.

Генеральный секретарь отметил значимость международного сотрудничества для поддержки Украины, отметив, что НАТО продолжает сотрудничать с ЕС и другими партнерами для обеспечения безопасности граждан.

Напомним

"Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый в Украине совместный цех по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под немецким техническим руководством, поддерживая экономику и Вооруженные силы Украины.

В ответ на угрозы кремля Rheinmetall заявил, что их заводы в Украине хорошо защищены