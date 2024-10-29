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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ответ на угрозы кремля Rheinmetall заявил, что их заводы в Украине хорошо защищены

В ответ на угрозы кремля Rheinmetall заявил, что их заводы в Украине хорошо защищены

Киев  •  УНН

20:48 • 5124 просмотра

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Немецкий концерн Rheinmetall заявил о надежной защите своих производственных мощностей в Украине в ответ на угрозы россии. Компания планирует открыть четыре военных завода, включая производство БМП Lynx и систем ПВО.

Немецкий концерн Rheinmetall в ответ на угрозы россии, что военный завод, который открылся в Украине в конце октября, может стать целью для атак заявили, что производство защищено. Об этом сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

В Rheinmetall заявили, что это не первая подобная угроза со стороны Москвы и что их мощности в Украине хорошо защищены.

В июле 2024 года компания Rheinmetall заявила, что планирует открыть в Украине четыре военных завода. Первый завод намерен выпустить партию БМП Lynx до конца года, сначала будет поставлено десять машин. Завод также предоставляет услуги по техническому обслуживанию, обеспечивая поддержку как пехотных, так и бронетанковых частей.

Дополнение

Второй завод Rheinmetall намерен открыть в ближайшее время, заявил глава немецкого концерна Армин Паппергер, добавив, что Rheinmetall также планирует открыть в Украине пороховой завод, завод танковых боеприпасов, а также наладить производство систем ПВО.

Гендиректор Rheinmetall рассказал, когда системы Skynex и Skyranger будут в Украине26 октября 2024, 15:15 • 22957 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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