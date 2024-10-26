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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гендиректор Rheinmetall рассказал, когда системы Skynex и Skyranger будут в Украине

Гендиректор Rheinmetall рассказал, когда системы Skynex и Skyranger будут в Украине

Киев  •  УНН

15:15 • 5087 просмотра

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Гендиректор Rheinmetall анонсировал поступление систем Skynex и Skyranger в Украину в ближайшее время. Две системы Skynex уже защищают 16-километровый участок, а компания также работает над мобильной системой Skyranger.

Гендиректор концерна Rheinmetall Армин Паппергер выразил надежду, что в ближайшем будущем системы Skynex и  Skyranger будут в Украине. Об этом он сообщил в интервью в телемарафоне, передает УНН.

Первые системы Skynex и надеюсь в ближайшем будущем Skyranger тоже будут в Украине. И мы сможем защищать и украинских военных, и украинский народ и что очень важно украинскую инфраструктуру

- сказал Паппергер.

На вопрос, какие технологии предлагает сейчас компания Rheinmetall, Паппергер ответил: «На данный момент у нас есть системы Skynex - это система на основе вооружения, которую используют против дронов. Они способны атаковать дроны на расстоянии 4 километров. Сейчас системы Skynex защищают участок в 16 километров, две из них в же в Украине. Но вам надо больше и мы работаем над этим».

Также он сообщил, что компания работает над системой Skyranger.

Он на основе транспорта, благодаря которому можно легко передвигаться на том же фронте, есть возможность стрелять артиллерийским залпом. Также, мы координируем ракетные системы в комбинации с пушечными системами. Конечно, вам нужно гораздо больше

- сказал Паппергер.

Дополнение

Немецкий производитель Rheinmetall передал Вооруженным Силам Украины еще 20 боевых машин пехоты Marder. Поставки состоятся в конце третьего квартала 2024 года.

Как сообщил Паппергер, Rheinmetall сейчас на пути к строительству порохового завода и завода по изготовлению боеприпасов в Украине. В конце года уже будет первая сверхсовременная  боевая пехотная машина Lynx в Украине. 

Во время учений НАТО украинские военные интегрировали боевую систему DELTA с наземным дроном от Rheinmetall21 октября 2024, 13:38 • 14309 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
reinmetallРейнметалл
marder-boevaya-mashina-pekhotiMarder (боевая машина пехоты)
ukrainaУкраина