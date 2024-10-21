Во время учений НАТО украинские военные интегрировали боевую систему DELTA с наземным дроном от Rheinmetall

Военно-морские силы Украины впервые приняли участие в учениях НАТО по использованию беспилотных систем в морских операциях. С помощью боевой системы DELTA украинские военные скоординировали работу более 50 БпЛА различных типов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Учения REPMUS 24 проходили у полуострова Троя в Португалии с 9 по 27 сентября. Военные отрабатывали использование дронов для ряда задач, в частности борьбу с подводными лодками, нейтрализацию морских мин и защиту критической подводной инфраструктуры.

Во время учений система DELTA интегрировалась с другими боевыми системами, что позволило обмениваться данными и разграничить "свои" и "вражеские" силы. В частности, DELTA подключилась и получала данные о местонахождении немецкой "роботизированной собаки" Robotics-L от Rheinmetall. Этот мобильный робот способен сопровождать солдат в сложной местности, выполнять различные задачи и способствовать их защите от минных препятствий.

Ряд мероприятий НАТО с участием Украины в этом году доказывает, насколько ценны инновационные разработки наших военных для западных партнеров. Совместные маневры с НАТО, как REPMUS 24, не только способствуют обмену опытом, но и повышают уровень взаимодействия между Украиной и нашими партнерами. Участие ВМС Украины в этих масштабных учениях и их вклад является важным шагом для дальнейшего развития и технологического совершенствования Сил Обороны - отметила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

Напомним

С начала года Силы обороны получили 175 новых образцов автотранспорта, из них 76 отечественного производства. Среди новинок - электромотоциклы, амфибии, пикапы, тактические машины и другая специализированная техника.

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