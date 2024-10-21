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MIM-104 Patriot

Під час навчань НАТО українські військові інтегрували бойову систему DELTA з наземним дроном від Rheinmetall

Київ • УНН

 • 15551 перегляди

Українські військові координували роботу понад 50 БпЛА на навчаннях REPMUS 24 у Португалії. Система DELTA інтегрувалася з іншими бойовими системами для обміну даними та розмежування сил.

Під час навчань НАТО українські військові інтегрували бойову систему DELTA з наземним дроном від Rheinmetall

Військово-морські сили України вперше взяли участь у навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях. За допомогою бойової системи DELTA українські військові скоординували роботу понад 50 БпЛА різних типів. Про це повідомили у Міністерстві оборони України, пише УНН.

Деталі

Навчання REPMUS 24 проходили біля півострова Троя в Португалії з 9 до 27 вересня. Військові відпрацьовували використання дронів для низки задач, зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.

Під час навчань система DELTA інтегрувалась з іншими бойовими системами, що дозволило обмінюватися даними та розмежувати "свої" та "ворожі" сили. Зокрема, DELTA під'єдналася та отримувала дані про місцеперебування німецької "роботизованої собаки" Robotics-L від Rheinmetall. Цей мобільний робот здатен супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання та сприяти їхньому захисту від мінних перешкод.

Низка заходів НАТО за участі України цього року доводить, наскільки цінними є інноваційні розробки наших військових для західних партнерів. Спільні маневри з НАТО, як REPMUS 24, не лише сприяють обміну досвідом, але й підвищують рівень взаємодії між Україною та нашими партнерами. Участь ВМС України в цих масштабних навчаннях та їх внесок є важливим кроком для подальшого розвитку та технологічного вдосконалення Сил Оборони

- зазначила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Нагадаємо

З початку року Сили оборони отримали 175 нових зразків автотранспорту, з них 76 вітчизняного виробництва. Серед новинок - електромотоцикли, амфібії, пікапи, тактичні машини та інша спеціалізована техніка.

Партнери затвердять плани допомоги Україні в межах коаліцій спроможностей на кілька років - Міноборони18.10.24, 10:56 • 15130 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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