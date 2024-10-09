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Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ 175 нових зразків автотранспорту

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ 175 нових зразків автотранспорту

Київ • УНН

 • 16123 перегляди

З початку року Сили оборони отримали 175 нових зразків автотранспорту, з них 76 вітчизняного виробництва. Серед новинок - електромотоцикли, амфібії, пікапи, тактичні машини та інша спеціалізована техніка.

Від початку року до експлуатації у Силах оборони 175 зразків автотранспорту, зокрема 76 – вітчизняного виробництва. Про це заявили у Міністерстві оборони України, передає УНН.

Деталі

Йдеться не лише про тактичні бойові машини чи пікапи, а досить широкий спектр техніки, який вкрай необхідний Силам оборони

- підкреслив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк.

За його словами, серед зразків кодифікованої техніки є сучасні електричні і бензинові мотоцикли, квадроцикли, гексоцикли, всюдихідні багі, амфібії, пікапи, тактичні бойові машини, автоцистерни, автокрани, автомайстерні, екскаватори-навантажувачі, машини технічної допомоги, евакуаційні та сідельні тягачі, пересувні банно-пральні комплекси, причепи і напівпричепи тощо.

Зі 175 нових зразків автотранспорту більш ніж половину кодифікували упродовж третього кварталу. Серед вітчизняних новинок:

  • унікальний безшумний електромотоцикл Atom Military, 
  • шестиколісні гексоцикли Polaris, 
  • амфібія «ТАХА», 
  • десятиколісний автомобіль надвисокої прохідності «ТАХА 3400», 
  • наднизьке багі «Варан» тощо.

Серед іноземних зразків авто, які цьогоріч допущені до експлуатації у Силах оборони — вантажівки MAN, IVECO, SCANIA, тягачі VOLVO, DAF, пікапи PEUGEOT LANDTREK, TOYOTA HILUX, MITSUBISHI L200, екскаватор-навантажувач CAT 428, піротехнічні машини DAEWOO.

Нагадаємо

З початку року Міноборони України допустило до експлуатації понад 900 зразків озброєння, з них 600 - вітчизняного виробництва. Це значно перевищує показники 2023 року, коли було кодифіковано 405 зразків.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України

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