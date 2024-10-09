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Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ 175 новых образцов автотранспорта

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ 175 новых образцов автотранспорта

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 16:18  •  4360 просмотра

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С начала года Силы обороны получили 175 новых образцов автотранспорта, из них 76 отечественного производства. Среди новинок - электромотоциклы, амфибии, пикапы, тактические машины и другая специализированная техника.

С начала года в эксплуатации в Силах обороны 175 образцов автотранспорта, в том числе 76 - отечественного производства. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Речь идет не только о тактических боевых машинах или пикапах, а достаточно широкий спектр техники, который крайне необходим Силам обороны

- подчеркнул начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк.

По его словам, среди образцов кодифицированной техники есть современные электрические и бензиновые мотоциклы, квадроциклы, гексоциклы, вездеходные багги, амфибии, пикапы, тактические боевые машины, автоцистерны, автокраны, автомастерские, экскаваторы-погрузчики, машины технической помощи, эвакуационные и седельные тягачи, передвижные банно-прачечные комплексы, прицепы и полуприцепы и тому подобное.

Из 175 новых образцов автотранспорта более половины кодифицировали в течение третьего квартала. Среди отечественных новинок:

  • уникальный бесшумный электромотоцикл Atom Military, 
  • шестиколесные гексоциклы Polaris, 
  • амфибия «ТАХА», 
  • десятиколесный автомобиль сверхвысокой проходимости «ТАХА 3400», 
  • сверхнизкое багги «Варан» и тому подобное.

Среди иностранных образцов авто, которые в этом году допущены к эксплуатации в Силах обороны - грузовики MAN, IVECO, SCANIA, тягачи VOLVO, DAF, пикапы PEUGEOT LANDTREK, TOYOTA HILUX, MITSUBISHI L200, экскаватор-погрузчик CAT 428, пиротехнические машины DAEWOO.

Напомним,

С начала года Минобороны Украины допустило к эксплуатации более 900 образцов вооружения, из них 600 - отечественного производства. Это значительно превышает показатели 2023 года, когда было кодифицировано 405 образцов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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