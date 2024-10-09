Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ 175 новых образцов автотранспорта
Киев • УНН
С начала года Силы обороны получили 175 новых образцов автотранспорта, из них 76 отечественного производства. Среди новинок - электромотоциклы, амфибии, пикапы, тактические машины и другая специализированная техника.
С начала года в эксплуатации в Силах обороны 175 образцов автотранспорта, в том числе 76 - отечественного производства. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.
Детали
Речь идет не только о тактических боевых машинах или пикапах, а достаточно широкий спектр техники, который крайне необходим Силам обороны
По его словам, среди образцов кодифицированной техники есть современные электрические и бензиновые мотоциклы, квадроциклы, гексоциклы, вездеходные багги, амфибии, пикапы, тактические боевые машины, автоцистерны, автокраны, автомастерские, экскаваторы-погрузчики, машины технической помощи, эвакуационные и седельные тягачи, передвижные банно-прачечные комплексы, прицепы и полуприцепы и тому подобное.
Из 175 новых образцов автотранспорта более половины кодифицировали в течение третьего квартала. Среди отечественных новинок:
- уникальный бесшумный электромотоцикл Atom Military,
- шестиколесные гексоциклы Polaris,
- амфибия «ТАХА»,
- десятиколесный автомобиль сверхвысокой проходимости «ТАХА 3400»,
- сверхнизкое багги «Варан» и тому подобное.
Среди иностранных образцов авто, которые в этом году допущены к эксплуатации в Силах обороны - грузовики MAN, IVECO, SCANIA, тягачи VOLVO, DAF, пикапы PEUGEOT LANDTREK, TOYOTA HILUX, MITSUBISHI L200, экскаватор-погрузчик CAT 428, пиротехнические машины DAEWOO.
Напомним,
С начала года Минобороны Украины допустило к эксплуатации более 900 образцов вооружения, из них 600 - отечественного производства. Это значительно превышает показатели 2023 года, когда было кодифицировано 405 образцов.