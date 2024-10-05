Міноборони з початку року допустило до експлуатації понад 600 вітчизняних зразків озброєння

З початку року Міноборони допустило до експлуатації понад 900 зразків озброєння і військової техніки, зокрема понад 600 – вітчизняного виробництва. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

"Упродовж 9 місяців 2024 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки, зокрема понад 600 – вітчизняного виробництва. Протягом всього 2023 року було кодифіковано 405 зразків ОВТ, зокрема 244 - вітчизняного виробництва", - йдеться в повідомленні.

Серед кодифікованих і допущених до експлуатації новинок ОВТ найбільше автотранспорту, безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби, зв’язку, інженерних засобів, наземних роботизованих платформ.

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"У 2024 році вітчизняні зброярі не лише збільшили обсяги виробництва ОВТ за широкою номенклатурою, а й створюють чимало нових зразків. Йдеться про виробництво високотехнологічної зброї, роль якої помітно зростає на полі бою. Наразі ми працюємо над низкою важливих проєктів, реалізація яких збільшить нашу вогневу потужність. Деталізувати не можу, сьогодні це питання потребує тиші", – зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

З понад 600 вітчизняних зразків ОВТ, допущених до експлуатації цьогоріч, майже половина – упродовж третього кварталу.

"Щоб збільшити спроможності Сил оборони у небі та на землі, значно розшити номенклатуру виробництва ефективних інструментів війни, нам важливо нарощувати військово-технічну співпрацю з партнерами. Чим більше ми залучимо фінансових та технологічних інвестицій, тим менше шансів буде у Кремля реалізувати свої агресивні плани", - наголосив Гаврилюк.