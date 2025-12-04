У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя

У Ріо-де-Жанейро зацвіла рідкісна таліпотова пальма — одна з найбільших у світі, яка квітує лише раз у житті. Привезена з Південної Азії у 1960-х роках, вона росте в парку Атерро-ду-Фламенго та ботанічному саду міста, досягає 20–34 м і після цвітіння природно гине. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters та Associated Press.

Деталі

У Ріо-де-Жанейро зараз цвіте одна з найбільших у світі пальм - таліпотова, яка розквітає лише один раз за все своє життя. До Бразилії ці дерева були завезені ще в 1960-х роках.

Таліпотова пальма (Corypha umbraculifera) є ендеміком Південної Азії, зокрема південної Індії та Шрі-Ланки, де природно росте лише на обмеженій території.

До Бразилії пальми привіз ландшафтний архітектор Роберто Бурле Маркс, який створював парк Атерро-ду-Фламенго, де й нині можна побачити цвітіння таліпотових пальм. Декілька таких дерев ростуть також у ботанічному саду Ріо-де-Жанейро.

Таліпотова пальма, що росте в Південній Індії та на Шрі-Ланці, може досягати висоти 30 метрів (98 футів) і формує близько 25 мільйонів квіток під час цвітіння - пише АР.

Для повного розвитку їм потрібно 30–80 років, а квітнуть вони лише раз у житті. Приблизно через рік після цвітіння пальма природно гине.

Керівниця відділу кураторства живої колекції ботсаду Таїс Ідальго розповіла Reuters, що пальм у парку Атерро-ду-Фламенго більше, але не всі вони квітнуть. На дозрівання рослини можуть впливати умови навколишнього середовища.

Однак коли пальма відцвіте - це ще не кінець, додає Ідальго. У ботанічному саду таліпотові дерева обрізають біля основи, це запускає ріст нових пагонів.

