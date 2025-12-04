У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя

$42.330.01
49.180.13
ukenru
3 грудня, 23:09 • 8766 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 13815 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 18880 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 28115 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 32501 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 22343 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 25988 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 24313 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25207 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30362 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.1м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ми знаємо про випадки сексуального насильства та катування українських дітей російськими військами - Стефанішина3 грудня, 20:26 • 6678 перегляди
Уряд ухвалив три освітні реформи: Вчителі-біженці збережуть стаж, а коледжі отримають автономію – СвириденкоPhoto3 грудня, 20:57 • 6972 перегляди
Папа Римський Франциск заповів гроші на купівлю машин швидкої допомоги Україні3 грудня, 22:52 • 6042 перегляди
Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів00:40 • 5716 перегляди
окупанти відмовляють у невідкладній допомозі мешканцям Скадовська через відсутність прописки00:57 • 4196 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 32500 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 36212 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 52156 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 54519 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 63378 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 60376 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 63395 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 117807 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 91323 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 107012 перегляди
Актуальне
The Guardian
Facebook
M1 Abrams
Техніка
Соціальна мережа

У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У Ріо-де-Жанейро зацвіла таліпотова пальма, завезена з Південної Азії у 1960-х роках. Ця одна з найбільших у світі пальм квітне лише раз у житті, після чого природно гине.

У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя

У Ріо-де-Жанейро зацвіла рідкісна таліпотова пальма — одна з найбільших у світі, яка квітує лише раз у житті. Привезена з Південної Азії у 1960-х роках, вона росте в парку Атерро-ду-Фламенго та ботанічному саду міста, досягає 20–34 м і після цвітіння природно гине. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters та Associated Press.  

Деталі

У Ріо-де-Жанейро зараз цвіте одна з найбільших у світі пальм - таліпотова, яка розквітає лише один раз за все своє життя. До Бразилії ці дерева були завезені ще в 1960-х роках.

Таліпотова пальма (Corypha umbraculifera) є ендеміком Південної Азії, зокрема південної Індії та Шрі-Ланки, де природно росте лише на обмеженій території.

До Бразилії пальми привіз ландшафтний архітектор Роберто Бурле Маркс, який створював парк Атерро-ду-Фламенго, де й нині можна побачити цвітіння таліпотових пальм. Декілька таких дерев ростуть також у ботанічному саду Ріо-де-Жанейро.

Таліпотова пальма, що росте в Південній Індії та на Шрі-Ланці, може досягати висоти 30 метрів (98 футів) і формує близько 25 мільйонів квіток під час цвітіння

- пише АР.

Для повного розвитку їм потрібно 30–80 років, а квітнуть вони лише раз у житті. Приблизно через рік після цвітіння пальма природно гине.

Керівниця відділу кураторства живої колекції ботсаду Таїс Ідальго розповіла Reuters, що пальм у парку Атерро-ду-Фламенго більше, але не всі вони квітнуть. На дозрівання рослини можуть впливати умови навколишнього середовища.

Однак коли пальма відцвіте - це ще не кінець, додає Ідальго. У ботанічному саду таліпотові дерева обрізають біля основи, це запускає ріст нових пагонів.

ДП "Ліси України" оголосило про старт продажу легальних ялинок: Ціни лишилися соціальними03.12.25, 15:36 • 2686 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Шрі-Ланка
Ассошіейтед Прес
Reuters
Ріо-де-Жанейро
Бразилія
Індія