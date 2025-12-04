В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни

В Рио-де-Жанейро зацвела редкая талипотовая пальма — одна из крупнейших в мире, цветущая лишь раз в жизни. Привезенная из Южной Азии в 1960-х годах, она растет в парке Атерро-ду-Фламенго и ботаническом саду города, достигает 20–34 м и после цветения естественно погибает. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters и Associated Press.

Подробности

В Рио-де-Жанейро сейчас цветет одна из крупнейших в мире пальм — талипотовая, которая расцветает лишь один раз за всю свою жизнь. В Бразилию эти деревья были завезены еще в 1960-х годах.

Талипотовая пальма (Corypha umbraculifera) является эндемиком Южной Азии, в частности южной Индии и Шри-Ланки, где естественно растет только на ограниченной территории.

В Бразилию пальмы привез ландшафтный архитектор Роберто Бурле Маркс, который создавал парк Атерро-ду-Фламенго, где и ныне можно увидеть цветение талипотовых пальм. Несколько таких деревьев растут также в ботаническом саду Рио-де-Жанейро.

Талипотовая пальма, растущая в Южной Индии и на Шри-Ланке, может достигать высоты 30 метров (98 футов) и формирует около 25 миллионов цветков во время цветения - пишет АР.

Для полного развития им требуется 30–80 лет, а цветут они лишь раз в жизни. Приблизительно через год после цветения пальма естественно погибает.

Руководитель отдела кураторства живой коллекции ботсада Таис Идальго рассказала Reuters, что пальм в парке Атерро-ду-Фламенго больше, но не все они цветут. На созревание растения могут влиять условия окружающей среды.

Однако когда пальма отцветет - это еще не конец, добавляет Идальго. В ботаническом саду талипотовые деревья обрезают у основания, это запускает рост новых побегов.

