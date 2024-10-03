"Стугна", "Богдана" і не тільки: іноземцям презентували новітні зразки української зброї
Київ • УНН
На військовому полігоні Міноборони продемонструвало іноземним партнерам нові зразки вітчизняної зброї. Серед них - безпілотники, "Стугна", "Богдана", бронеавтомобілі та роботизовані системи.
На одному з військових полігонів Міноборони презентувало іноземним партнерам новітні зразки вітчизняної зброї, які довели свою ефективність на полі бою, передає УНН із посиланням на Міноборони.
За даними відомства, серед продемонстрованих зразків:
- безпілотні літальні апарати
- протитанковий ракетний комплекс "Стугна"
- самохідна артилерійська установка "Богдана"
- бронеавтомобілі
- роботизовані системи, зокрема наземні дрони-камікадзе
"Ми маємо унікальні розробки, які вже пройшли випробування в боях та допрацьовані розробниками до певного еталона. Запрошуємо світових виробників зброї та інвесторів до співпраці, щоб разом зміцнити нашу обороноздатність", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Він також підкреслив важливість інвестицій в український ОПК. Іноземні партнери продемонстрували значний інтерес до оборонної промисловості України.
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