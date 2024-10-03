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"Стугна", "Богдана" і не тільки: іноземцям презентували новітні зразки української зброї

Київ • УНН

 • 17702 перегляди

На військовому полігоні Міноборони продемонструвало іноземним партнерам нові зразки вітчизняної зброї. Серед них - безпілотники, "Стугна", "Богдана", бронеавтомобілі та роботизовані системи.

На одному з військових полігонів Міноборони презентувало іноземним партнерам новітні зразки вітчизняної зброї, які довели свою ефективність на полі бою, передає УНН із посиланням на Міноборони.

За даними відомства, серед продемонстрованих зразків:

- безпілотні літальні апарати

- протитанковий ракетний комплекс "Стугна"

- самохідна артилерійська установка "Богдана"

- бронеавтомобілі

- роботизовані системи, зокрема наземні дрони-камікадзе

"Ми маємо унікальні розробки, які вже пройшли випробування в боях та допрацьовані розробниками до певного еталона. Запрошуємо світових виробників зброї та інвесторів до співпраці, щоб разом зміцнити нашу обороноздатність", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Він також підкреслив важливість інвестицій в український ОПК. Іноземні партнери продемонстрували значний інтерес до оборонної промисловості України.

Зеленський заявив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети01.10.24, 22:35 • 42372 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаТехнології
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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