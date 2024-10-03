"Стугна", "Богдана" и не только: иностранцам презентовали новейшие образцы украинского оружия

На одном из военных полигонов Минобороны представило иностранным партнерам новейшие образцы отечественного оружия, которые доказали свою эффективность на поле боя, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, среди продемонстрированных образцов:

- беспилотные летательные аппараты

- противотанковый ракетный комплекс «Стугна»

- самоходная артиллерийская установка «Богдана»

- бронеавтомобили

- роботизированные системы, в частности наземные дроны-камикадзе

«Мы имеем уникальные разработки, которые уже прошли испытания в боях и доработаны разработчиками до определенного эталона. Приглашаем мировых производителей оружия и инвесторов к сотрудничеству, чтобы вместе укрепить нашу обороноспособность», - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Он также подчеркнул важность инвестиций в украинский ОПК. Иностранные партнеры продемонстрировали значительный интерес к оборонной промышленности Украины.

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