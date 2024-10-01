Зеленский заявил об успешных летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты

Новая украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на втором Международном форуме оборонных индустрий, передает УНН.

По словам Зеленского, только за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 22-й год.

«Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить ежегодно, - 4 миллиона, и уже более чем полтора миллиона законтрактовано. Уже применяем совершенно новый класс украинского оружия - дальнобойную ракету-дрон «Паляница». Работают и другие виды наших дальнобойных дронов. Работают морские дроны на защиту Украины. Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета. Каждый может увидеть, как срабатывают и наши «нептуны». Делаем артиллерию - мы делаем наши «богданы», полтора десятка ежемесячно, бывает 20», - сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, в Украине создали новую ремонтную базу для нашей техники, и в частности в июне этого года уже сошла с конвейера первая отремонтированная в Украине БМП «Мардер».

«Работаем над тем, чтобы мы могли в Украине на сто процентов обеспечивать все необходимое для наших «брэдли» и других видов техники, которая помогает нашим воинам держать фронт и выполнять жизненно важные задачи для всего государства», - резюмировал он.

Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия - Зеленский