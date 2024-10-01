Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, если когда-то украинская оборонка выглядела беспомощно, то сейчас - это отрасль, которая на пути к лидерству как минимум в Европе. Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия. Об этом Зеленский заявил на втором Международном форуме оборонных индустрий, передает УНН.

"Если когда-то, годы назад, украинская оборонка имела, к сожалению, беспомощный вид, то сейчас - это отрасль, которая на пути к лидерству как минимум в Европе. Сейчас это индустрии, которыми Украина может снова по праву гордиться. Благодаря оборонным индустриям Украине предстоит стать одним из ключевых глобальных доноров безопасности и очень сильным игроком на глобальном рынке оружия и оборонных технологий. Каждый, кто будет с нами, кто будет с Украиной, я уверен, выиграет. И сейчас, когда мы представляем партнерам План победы Украины, мы опираемся на опыт украинской смелости - на силу наших воинов, прежде всего на стойкость нашего народа, и в равной степени - на абсолютно практическую, доказанную результатами украинскую амбицию - на то, что Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина гарантирует каждому из наших партнеров, что эту новую силу страна использует для укрепления глобальной стабильности.

"Мир с Украиной - свободной и сильной Украиной - значительно безопаснее. Сейчас практически каждый визит в наши страны-партнеры, почти каждые переговоры с партнерами, с лидерами и другими представителями государств мира, а также непосредственное общение с оборонными компаниями - все это приносит Украине больше инвестиций в оборонную сферу, больше новых технологий и больше, соответственно, производственных возможностей. Так будет и в дальнейшем. Сегодня в рамках форума будут заключены очередные соглашения, будут подписаны важные документы. Это компании, которые зайдут работать к нам, в Украину. Это локализация в Украине. Это обмен идеями и расширение нашего общего опыта. Не бывает суверенитета государства без способности обороняться. А эта способность рождается именно в такой работе, как ваша, - работе в оборонных индустриях", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может ежегодно производить до 4 млн дронов, а также ежемесячно по 15, а иногда и 20 САУ "Богдана". Также Президент заявил об успешных летных испытаниях новой баллистической ракеты и создании новой ремонтной базы, с которой уже сошла первая отремонтированная в Украине БМП "Мардер".