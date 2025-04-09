Marder (боевая машина пехоты)

Rheinmetall получила заказ на поставку 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 для Украины. Поставка запланирована на первую половину 2025 года, финансирование осуществляет Германия.
Германия передаст Украине крупную партию военной техники, включая 47 машин MRAP и различные виды вооружения. Пакет помощи содержит гаубицы, дроны, боеприпасы и другое военное оборудование.
Гендиректор Rheinmetall анонсировал поступление систем Skynex и Skyranger в Украину в ближайшее время. Две системы Skynex уже защищают 16-километровый участок, а компания также работает над мобильной системой Skyranger.
Немецкий производитель Rheinmetall поставит ВСУ еще 20 БМП Marder до конца третьего квартала 2024 года. Общее количество переданной техники достигнет 200 единиц, включая модернизированные Marder 1A3 с лазерными дальномерами.
Правительство Германии объявило о передаче Украине очередной партии военной техники. Пакет включает танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы ПВО IRIS-T и другое оборудование.
Президент Зеленский сообщил об успешных летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты. Украина значительно увеличила производство боеприпасов и дронов, включая новую дальнобойную ракету-дрон «Паляница».
Президент Зеленский заявил, что Украина на пути к лидерству в оборонной индустрии Европы. Он подчеркнул, что страна может создавать лучшие образцы оружия и станет глобальным донором безопасности.
Президент заявил о значительном увеличении производства оружия в Украине. В частности, ежегодно могут изготавливать 4 млн дронов и до 20 САУ "Богдана" ежемесячно, а также успешно испытали новую баллистическую ракету.
Rheinmetall планирует создать совместное предприятие в Украине в сфере систем противовоздушной обороны в течение нескольких лет, хотя до начала производства может пройти 1-2 года.
Компания Rheinmetall получила заказ от немецкого правительства на поставку 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder в Украину.