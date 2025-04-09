Marder (боевая машина пехоты)

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29145 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гендиректор Rheinmetall рассказал, когда системы Skynex и Skyranger будут в Украине

Гендиректор Rheinmetall анонсировал поступление систем Skynex и Skyranger в Украину в ближайшее время. Две системы Skynex уже защищают 16-километровый участок, а компания также работает над мобильной системой Skyranger.

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Rheinmetall передаст Украине новую партию БМП Marder: что известно о поставке

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Правительство Германии объявило о передаче Украине очередной партии военной техники. Пакет включает танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы ПВО IRIS-T и другое оборудование.

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Зеленский заявил об успешных летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты

Президент Зеленский сообщил об успешных летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты. Украина значительно увеличила производство боеприпасов и дронов, включая новую дальнобойную ракету-дрон «Паляница».

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Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украина на пути к лидерству в оборонной индустрии Европы. Он подчеркнул, что страна может создавать лучшие образцы оружия и станет глобальным донором безопасности.

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Украина может ежегодно производить до 4 млн дронов - Зеленский

Президент заявил о значительном увеличении производства оружия в Украине. В частности, ежегодно могут изготавливать 4 млн дронов и до 20 САУ "Богдана" ежемесячно, а также успешно испытали новую баллистическую ракету.

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Rheinmetall объявил о создании совместного с Украиной, предприятия в сфере ПВО

Rheinmetall планирует создать совместное предприятие в Украине в сфере систем противовоздушной обороны в течение нескольких лет, хотя до начала производства может пройти 1-2 года.

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Rheinmetall передаст Украине 20 боевых машин Marder

Компания Rheinmetall получила заказ от немецкого правительства на поставку 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder в Украину.

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