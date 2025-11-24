Чили отказалась передавать Украине БМП Marder: в Сантьяго нашли причину
Киев • УНН
Власти Чили отказались передавать Украине боевые машины пехоты Marder. Об этом сообщает УНН со ссылкой на defence-blog.com.
Детали
Министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен заявил, что законы страны запрещают передачу военной техники странам, участвующим в вооруженном конфликте. Он опроверг информацию, что Чили согласилась поставить Германии боевые машины пехоты "Marder 1A3" для дальнейшей передачи Украине.
При этом глава МИД Чили отметил, что политика нейтралитета Чили в отношении российско-украинской войны остается неизменной.
Он добавил, что "невозможно представить продажу оружия Украине", даже несмотря на то, что Чили полностью осуждает российское вторжение в Украину.
Дополнительно
БМП "Marder 1A3" является немецкой боевой машиной пехоты производства концерна Rheinmetall. Экипаж машины состоит из трех человек, сама машина весит 33,5 т, длина ствола - 100 калибров, скорость машины - 65 км/ч.
Напомним
Бюджетный комитет немецкого Бундестага согласовал федеральный бюджет на 2026 год, увеличив помощь Украине до 11,5 миллиарда евро. Эти средства предназначены для артиллерии, беспилотников, бронетехники и замены ракетных комплексов Patriot.