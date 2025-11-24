Чилі відмовилася передавати Україні БМП Marder: у Сантьяго знайшли причину
Київ • УНН
Влада Чилі відмовилась передавати Україні бойові машини піхоти Marder. Про це повідомляє УНН з посиланням на defence-blog.com.
Деталі
Міністр закордонних справ Чилі Альберто ван Клаверен заявив, що закони країни забороняють передачу військової техніки країнам, які беруть участь у збройному конфлікті. Він спростував інформацію, що Чилі погодилася поставити Німеччині бойові машини піхоти "Marder 1A3" для подальшої передачі Україні.
При тому очільник МЗС Чилі зазначив, що політика нейтралітету Чилі щодо російсько-української війни залишається незмінною.
Він додав, що "неможливо уявити продаж зброї Україні", навіть попри те, що Чилі повністю засуджує російське вторгнення в Україну.
Додатково
БМП "Marder 1A3" є німецькою бойовою машиною піхоти виробництва концерну Rheinmetall. Екіпаж машини складається з трьох чоловік, сама машина важить 33,5 т, довжина ствола - 100 калібрів, швидкість машини - 65 км/год.
Нагадаємо
