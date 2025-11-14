Німеччина виділяє 11,5 млрд євро Україні на 2026 рік: деталі узгодженого Бундестагом бюджету

Міністерство фінансів Німеччини, погодивши федеральний бюджет, збільшило допомогу Україні на 3 мільярда євро. Передає УНН із посиланням на DPA, Tagesschau та Welt.

Деталі

Бюджетний комітет ФРН затвердив федеральний бюджет майже на 525 мільярдів євро. Відповідальний комітет схвалив переглянутий варіант проекту бюджету Німеччини на 2026 рік рано сьогодні вранці, після 15-годинної наради з узгодження

Найбільшу зміну, за даними німецьких ЗМІ, було запропоновано у питанні допомоги Україні. Міністерство фінансів підтвердило 3-мільярдне збільшення суми, яка має бути спрямована на артилерію, безпілотники, бронетехніку та заміну ракетних комплексів Patriot. Таким чином загальний пакет допомоги Україні від Німеччини становить 11,5 мільярда євро.

За даними Міністерства оборони, це найбільший на сьогодні внесок для зміцнення країни, що зазнала нападу з боку Росії. Його можна профінансувати, оскільки боргове гальмо для оборонних витрат було послаблено. - пояснює Welt.

Доповнення

Після останніх поправок федеральний бюджет ФРН тепер прогнозує витрати приблизно на 524,5 мільярда євро, що на 4 мільярди євро більше, ніж спочатку планувалося урядом Німеччини.

800 мільйонів євро піде на програму субсидування будинків з кліматично чистими системами опалення, а 50 мільйонів євро – на програму реконструкції, що відповідає віку та є безбар'єрною.

Повідомляється про різку критику з боку опозиції.

Головний експерт з питань бюджету Партії зелених Себастьян Шефер розкритикував плани коаліції, зазначивши наступне:

Бюджет на 2026 рік показує: коаліція ХДС/ХСС-СДПН не має плану на майбутнє

Політик додав: "Коаліція зловживає спеціальним фондом замість того, щоб фінансувати реальні інвестиції в нашу інфраструктуру та захист клімату".

Експерт з питань бюджету Лівої партії Дітмар Барч назвав це найбільшою шахрайською схемою, яку будь-коли представляв парламенту федеральний міністр фінансів.

Це перетасовка інвестицій та прискорювач фінансових труднощів штатів та муніципалітетів. .. Основні проблеми полягають у тому, що коаліція прагне необмеженого переозброєння, залишаючи гігантські багатства недоторканими – сказав Барч.

Нагадаємо

Уряд Німеччини планував збільшити підтримку України в обороні до понад 11,5 мільярда євро наступного року. Додаткові кошти призначені для артилерії, безпілотників, бронетехніки та заміни двох ЗРК Patriot.

