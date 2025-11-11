Німеччина планує збільшити допомогу Україні до понад €11,5 млрд - ЗМІ
Київ • УНН
Уряд Німеччини планує збільшити підтримку України в обороні до понад 11,5 мільярда євро наступного року. Додаткові кошти призначені для артилерії, безпілотників, бронетехніки та заміни двох ЗРК Patriot.
Уряд Німеччини планує збільшити підтримку України в обороні від російського нападу до понад 11,5 мільярда євро наступного року. Про це йдеться у документі, підготовленому Міністерством фінансів ФРН до заключного обговорення проекту бюджету на 2026 рік бюджетним комітетом, повідомляє n-tv, пише УНН.
Деталі
Минулого тижня, як вказано, урядові джерела повідомили, що "додаткові кошти призначені для артилерії, безпілотників та бронетехніки, а також заміни двох зенітно-ракетних комплексів Patriot".
Бюджетний комітет Бундестагу збереться у четвер на своє заключне засідання щодо узгодження бюджету, щоб завершити роботу над проєктом бюджету на 2026 рік.
