Германия планирует увеличить помощь Украине до более чем €11,5 млрд - СМИ
Киев • УНН
Правительство Германии планирует увеличить поддержку Украины в обороне до более чем 11,5 миллиарда евро в следующем году. Дополнительные средства предназначены для артиллерии, беспилотников, бронетехники и замены двух ЗРК Patriot.
Правительство Германии планирует увеличить поддержку Украины в обороне от российского нападения до более чем 11,5 миллиарда евро в следующем году. Об этом говорится в документе, подготовленном Министерством финансов ФРГ к заключительному обсуждению проекта бюджета на 2026 год бюджетным комитетом, сообщает n-tv, пишет УНН.
Подробности
На прошлой неделе, как указано, правительственные источники сообщили, что "дополнительные средства предназначены для артиллерии, беспилотников и бронетехники, а также замены двух зенитно-ракетных комплексов Patriot".
Бюджетный комитет Бундестага соберется в четверг на свое заключительное заседание по согласованию бюджета, чтобы завершить работу над проектом бюджета на 2026 год.
