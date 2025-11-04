Германия планирует увеличить финансовую помощь Украине на 3 миллиарда евро в следующем году - Reuters

Германия планирует увеличить свою финансовую помощь Украине примерно на 3 миллиарда евро (3,5 миллиарда долларов) в следующем году. Об этом заявил во вторник представитель министерства финансов Германии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

СМИ отмечают, что Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, предоставив около 40 миллиардов евро с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. В своем бюджете на 2026 год Германия выделила Украине 8,5 миллиарда евро.

«Мы будем продолжать нашу поддержку столько, сколько будет необходимо для защиты от агрессивной войны России», – сказал представитель министерства.

Министры финансов и обороны Германии добавят дополнительные 3 миллиарда евро для Украины к окончательным корректировкам бюджета на 2026 год, сказал представитель, подтверждая сообщение, впервые опубликованное в ежедневной деловой газете Handelsblatt.

Он добавил, что это будет охватывать артиллерию, беспилотники, бронированную технику и замену двух систем ПВО Patriot.

Источник в правительстве сообщил Reuters, что канцлер Фридрих Мерц поддерживает планы, которые, как ожидается, будут согласованы.

