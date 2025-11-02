$42.080.01
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский

Киев • УНН

 • 3184 просмотра

Украинская противовоздушная оборона усилилась системами Patriot, что стало возможным благодаря поддержке Германии. Президент Зеленский поблагодарил канцлера Фридриха Мерца за совместный шаг в защите от российского террора.

Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская противовоздушная оборона получила новое усиление системами Patriot. По его словам, это стало возможным благодаря поддержке Германии и лично канцлера Фридриха Мерца. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

В обращении, опубликованном в Telegram, Зеленский подчеркнул, что укрепление системы ПВО является общим достижением украинских и немецких партнеров.

Мы укрепили компонент "патриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг для защиты жизней от российского террора

– заявил глава государства.

Президент отметил, что договоренности о передаче и развертывании дополнительных элементов системы готовились длительное время, и теперь их реализация завершена.

Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены. Спасибо всем, кто помогал! 

– подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что российские воздушные удары остаются главным инструментом агрессии кремля: "российские удары с воздуха – это главная ставка Путина в этой войне. Именно террором он хочет компенсировать неспособность достичь своих целей на земле".

По словам президента, каждое усиление украинской противовоздушной обороны "буквально приближает нас к завершению войны", ведь эффективная ПВО снижает возможности россии и подталкивает ее к поиску путей прекращения войны.

Зеленский также сообщил, что Украина вместе с партнерами продолжает развивать интегрированную систему противовоздушной обороны: "Наши возможности смогут гарантировать безопасность не только Украине, но и нашим партнерам, когда это будет необходимо. Наша безопасность неделима, наша ПВО должна защищать всех нас".

Он добавил, что переговоры по дальнейшим шагам по расширению системы Patriot и поставке дополнительных средств ПВО продолжаются – как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями.

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Война в Украине
Владимир Путин
MIM-104 Patriot
Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина