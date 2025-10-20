$41.730.10
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Киев и Вашингтон готовят контракт на 25 систем Patriot, что является запросом украинской армии. Финансирование сделки планируется за счет замороженных российских активов.

Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский

Киев и Вашингтон готовят контракт на 25 систем Patriot. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.

Детали

В координации с соответствующими службами США мы построили разговоры с оборонными компаниями по ПВО, готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долговременная. Есть очереди в производстве. И есть то количество систем, которое нужно как можно быстрее, а есть еще то, которое нужно долгосрочно как гарантия безопасности. Это 25 систем, которые нужны. Мы много времени были в разговорах с компаниями и в разговорах в Белом доме и лично с Президентом. 25 систем это запрос от нашей армии, хочу это подчеркнуть - от Воздушных Сил, именно от ПВО

- рассказал Зеленский.

Президент отметил, что проделана большая работа.

Приезжала в Соединенные Штаты команда: Премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров. Они подготовили эти наши встречи, потом прошли мои встречи с ними, потом мои в Белом доме. И до этого были телефонные звонки с Президентом Трампом. Сложность в очереди для того, чтобы получить эти системы, - очередь из стран, которые заключили соответствующие контракты. Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди. Есть больше в этом вопросе позитива - сейчас работаем, чтобы получить необходимые решения

- сказал Зеленский.

Он пояснил, что у каждой из европейских стран, которые являются ключевыми в НАТО, есть свои системы, и также есть системы, принадлежащие США.

Это говорит, что если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть у этих европейских стран, Белый дом мог бы нам помочь - чтобы мы их получили. На наши системы, на то количество, о котором я вам сказал, нужны соответствующие деньги. Для нас понятно, что источник этих денег номер один – это деньги от использования замороженных российских активов. То есть финансовая основа для этого соглашения проработана. Безусловно, нам также нужно работать над другим финансовым источником. У нас есть 28 двусторонних соглашений по безопасности со странами на сегодняшний день. Находить финансы и проплачивать предоплату - задача такая, и в рамках этих соглашений это реалистично

- рассказал Зеленский.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с "Томагавками".

Вторая история с дальнобойным оружием, а именно с "Томагавками". Президент Трамп публично сказал, что Америке они нужны. На мой взгляд, он не хочет эскалации с "русскими" до того времени, пока не встретится с ними. Мы говорили и публично, и непублично, что мы готовы к встрече в любом формате, который сработает. Безусловно, я считаю, что главное - это результат

- отметил Зеленский.

Обещание Tomahawk Украине: президент США не сказал "нет" по ракетам дальнего действия - Зеленский18.10.2025, 19:12 • 8566 просмотров

Дополнение

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk.

Президент Зеленский во время визита в США подробно проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте, ракетных ударах РФ и первоочередных оборонных потребностях. В рамках визита украинская делегация провела ряд встреч, в частности с представителями оборонных и энергетических компаний.

Анна Мурашко

