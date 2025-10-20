$41.730.10
Ексклюзив
07:13 • 3218 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 10889 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 17974 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
19 жовтня, 18:24 • 57920 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89797 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня
19 жовтня, 14:19 • 51811 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІ
19 жовтня, 09:24 • 46555 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - Зеленський
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 42706 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47359 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 55025 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Київ та Вашингтон готують контракт на 25 систем Patriot, що є запитом української армії. Фінансування угоди планується за рахунок заморожених російських активів.

Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський

Київ та Вашингтон готують контракт на 25 систем Patriot. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Деталі

В координації з відповідними службами США ми побудували розмови з оборонними компаніями щодо ППО, готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала. Є черги у виробництві. І є та кількість систем, яка потрібна якнайшвидше, а є ще та, яка потрібна довгострокова як гарантія безпеки. Це 25 систем, які потрібні. Ми багато часу були в розмовах з компаніями і в розмовах у Білому домі і особисто з Президентом. 25 систем це запит від нашої армії, хочу це підкреслити - від Повітряних Сил, саме від ППО

- розповів Зеленський.

Президент зазначив, що проведена велика робота.

Приїжджала в Сполучені Штати команда: Премʼєр-міністр Юлія Свириденко, керівник Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров. Вони підготували ці наші зустрічі, потім пройшли мої зустрічі з ними, потім мої в Білому домі. І до цього були телефонні дзвінки з Президентом Трампом. Складність в черзі для того, щоб отримати ці системи, - черга з країн, які уклали відповідні контракти. Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву - зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення

- сказав Зеленський.

Він пояснив, що кожній з європейських країн, які є ключовими в НАТО, є свої системи, і також є системи, які належать США.

Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти - щоб ми їх отримали. На наші системи, на ту кількість, про яку я вам сказав, потрібні відповідні гроші. Для нас зрозуміло, що джерело цих грошей номер один – це гроші від використання заморожених російських активів. Тобто фінансова основа для цієї угоди опрацьована. Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату - задача така, і в межах цих угод це реалістично

- розповів Зеленський.

Окрім того, він прокоментував ситуацію з "Томагавками".

Друга історія з далекобійною зброєю, а саме з "Томагавками". Президент Трамп публічно сказав, що Америці вони потрібні. На мій погляд, він не хоче ескалації з "рускими" до того часу, поки не зустрінеться з ними. Ми говорили і публічно, і непублічно, що ми готові до зустрічі в будь-якому форматі, який спрацює. Безумовно, я вважаю, що головне - це результат

- зазначив Зеленський.

Обіцянка Tomahawk Україні: президент США не сказав "ні" щодо ракет дальньої дії - Зеленський18.10.25, 19:12 • 8566 переглядiв

Доповнення

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk.

Президент Зеленський під час візиту до США детально поінформував американську сторону про ситуацію на фронті, ракетні удари рф та першочергові оборонні потреби. У межах візиту українська делегація провела низку зустрічей, зокрема з представниками оборонних і енергетичних компаній.

Анна Мурашко

