Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Українська протиповітряна оборона посилилася системами Patriot, що стало можливим завдяки підтримці Німеччини. Президент Зеленський подякував канцлеру Фрідріху Мерцу за спільний крок у захисті від російського терору.

Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська протиповітряна оборона отримала нове підсилення системами Patriot. За його словами, це стало можливим завдяки підтримці Німеччини та особисто канцлера Фрідріха Мерца. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

У зверненні, опублікованому в Telegram, Зеленський наголосив, що зміцнення системи ППО є спільним досягненням українських і німецьких партнерів.

Ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору

 – заявив глава держави.

Президент зазначив, що домовленості про передачу та розгортання додаткових елементів системи готувалися тривалий час, і тепер їх реалізацію завершено.

Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав! 

– підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що російські повітряні удари залишаються головним інструментом агресії кремля: "російські удари з повітря – це головна ставка Путіна в цій війні. Саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх цілей на землі".

Зеленський запропонував європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot: про що йдеться23.10.25, 15:29 • 3159 переглядiв

За словами президента, кожне посилення української протиповітряної оборони "буквально наближає нас до завершення війни", адже ефективна ППО знижує можливості росії та підштовхує її до пошуку шляхів припинення війни.

Зеленський також повідомив, що Україна разом із партнерами продовжує розбудову інтегрованої системи протиповітряної оборони: "Наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише Україні, а й нашим партнерам, коли це буде потрібно. Наша безпека є неподільною, наша ППО має захищати всіх нас".

Він додав, що переговори щодо подальших кроків із розширення системи Patriot і постачання додаткових засобів ППО тривають – як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками.

Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський20.10.25, 10:56 • 25844 перегляди

Степан Гафтко

