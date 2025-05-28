Германия планирует предоставить Украине помощь для разработки и производства дальнобойных крылатых ракет - BILD

Правительство Германии планирует предоставить Украине миллионы евро для разработки и производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BILD.

По информации издания, правительство Германии планирует предоставить украинской оружейной промышленности миллионы евро для самостоятельной разработки и серийного производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров.

Киев сейчас исследует такие системы и уже развернул некоторые из них – глубоко в России и на расстоянии более 400 километров за пределами фронта