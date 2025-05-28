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Германия планирует предоставить Украине помощь для разработки и производства дальнобойных крылатых ракет - BILD

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Правительство Германии планирует предоставить Украине миллионы евро для разработки и производства крылатых ракет с дальностью до 2500 км. Препятствием могут стать атаки на украинские военные заводы.

Германия планирует предоставить Украине помощь для разработки и производства дальнобойных крылатых ракет - BILD

Правительство Германии планирует предоставить Украине миллионы евро для разработки и производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

По информации издания, правительство Германии планирует предоставить украинской оружейной промышленности миллионы евро для самостоятельной разработки и серийного производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров.

Киев сейчас исследует такие системы и уже развернул некоторые из них – глубоко в России и на расстоянии более 400 километров за пределами фронта

 – пишет немецкое издание.

Но, аналитики BILD отмечают, что значительным препятствием для разработки и серийного выпуска дальнобойных крылатых ракет Украиной, могут быть атаки на промышленное военное производство.

Украинская оружейная промышленность ежедневно подвергается российским воздушным и ракетным атакам. Оружейные заводы в Украине являются одними из главных целей российских атак

– пишет BILD.

Дополнительно

Планируется, что предоставление Украине миллионов евро для разработки и производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров может быть обсуждено сегодня, 28 мая Президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время официального визита Зеленского в Германию.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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