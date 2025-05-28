Німеччина планує надати Україні допомогу для розробки та виробництва далекобійних крилатих ракет - BILD

Уряд Німеччини планує надати Україні мільйони євро для розробки та виробництва крилатих ракет з дальністю польоту до 2500 кілометрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BILD.

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За інформацією видання, уряд Німеччини планує надати українській збройовій промисловості мільйони євро для самостійної розробки та серійного виробництва крилатих ракет з дальністю польоту до 2500 кілометрів.

Київ зараз досліджує такі системи та вже розгорнув деякі з них – глибоко в Росії та на відстані понад 400 кілометрів за межами фронту – пише німецьке видання.

Але ж, аналітики BILD відзначають, що значною перешкодою для розробки та серійного випуску далекобійних крилатих ракет Україною, можуть бути атаки на промислове військове виробництво.

Українська збройова промисловість щодня зазнає російських повітряних та ракетних атак. Збройові заводи в Україні є одними з головних цілей російських атак – пише BILD.

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Планується, що надання Україні мільйонів євро для розробки та виробництва крилатих ракет з дальністю польоту до 2500 кілометрів може бути обговорене сьогодні, 28 травня Президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час офіційного візиту Зеленського до Німеччини.