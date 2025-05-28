Німеччина планує надати Україні допомогу для розробки та виробництва далекобійних крилатих ракет - BILD

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський
10:11 • 8724 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
09:43 • 21569 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
07:55 • 63685 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
06:00 • 42708 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 79715 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 141777 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 109563 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 107173 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 156949 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 228030 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.5м/с
75%
745мм
Популярнi новини

Суд виніс вирок російському військовому, який викрадав у мешканців Київщини авто і вивозив їх до білорусі

28 травня, 01:38 • 43545 перегляди

Трамп озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту

28 травня, 02:09 • 43769 перегляди

Рекордна кількість американців подалася на отримання громадянства Британії

28 травня, 02:42 • 41467 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

07:26 • 29004 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 20160 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 79715 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 107425 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 113664 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 141777 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 221355 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 20794 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 32702 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 39061 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 107936 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 108483 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

Німеччина планує надати Україні допомогу для розробки та виробництва далекобійних крилатих ракет - BILD

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Уряд Німеччини планує надати Україні мільйони євро для розробки та виробництва крилатих ракет з дальністю до 2500 км. Перешкодою можуть стати атаки на українські військові заводи.

Німеччина планує надати Україні допомогу для розробки та виробництва далекобійних крилатих ракет - BILD

Уряд Німеччини планує надати Україні мільйони євро для розробки та виробництва крилатих ракет з дальністю польоту до 2500 кілометрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BILD.

Деталі

За інформацією видання, уряд Німеччини планує надати українській збройовій промисловості мільйони євро для самостійної розробки та серійного виробництва крилатих ракет з дальністю польоту до 2500 кілометрів.

Київ зараз досліджує такі системи та вже розгорнув деякі з них – глибоко в Росії та на відстані понад 400 кілометрів за межами фронту

 – пише німецьке видання.

Але ж, аналітики BILD відзначають, що значною перешкодою для розробки та серійного випуску далекобійних крилатих ракет Україною, можуть бути атаки на промислове військове виробництво.

Українська збройова промисловість щодня зазнає російських повітряних та ракетних атак. Збройові заводи в Україні є одними з головних цілей російських атак

– пише BILD.

Додатково

Планується, що надання Україні мільйонів євро для розробки та виробництва крилатих ракет з дальністю польоту до 2500 кілометрів може бути обговорене сьогодні, 28 травня Президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час офіційного візиту Зеленського до Німеччини.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоВійнаПолітикаНовини СвітуТехнології
Bild
Фрідріх Мерц
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$63.97
Bitcoin
$108,855.80
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,339.30
Ethereum
$2,640.31