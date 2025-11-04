ukenru
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Німеччина планує збільшити фінансову допомогу Україні на 3 мільярди євро наступного року - Reuters

Київ • УНН

Німеччина має намір збільшити фінансову допомогу Україні на близько 3 мільярди євро наступного року. Це покриватиме артилерію, безпілотники, броньовану техніку та заміну двох систем ППО Patriot.

Німеччина планує збільшити фінансову допомогу Україні на 3 мільярди євро наступного року - Reuters

Німеччина планує збільшити свою фінансову допомогу Україні приблизно на 3 мільярди євро (3,5 мільярда доларів) наступного року. Про це заявив у вівторок речник міністерства фінансів Німеччини, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

ЗМІ зауважує, що Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, надавши близько 40 мільярдів євро з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. У своєму бюджеті на 2026 рік Німеччина виділила Україні 8,5 мільярда євро.

"Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде необхідно для захисту від агресивної війни росії", – сказав речник міністерства.

Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський02.11.25, 16:42 • 45045 переглядiв

Міністри фінансів та оборони Німеччини додадуть додаткові 3 мільярди євро для України до остаточних коригувань бюджету на 2026 рік, сказав речник, підтверджуючи повідомлення, вперше опубліковане в щоденній діловій газеті Handelsblatt.

Він додав, що це охоплюватиме артилерію, безпілотники, броньовану техніку та заміну двох систем ППО Patriot.

Джерело в уряді повідомило Reuters, що канцлер Фрідріх Мерц підтримує плани, які, як очікується, будуть узгоджені.

Німеччина планує надати Україні допомогу для розробки та виробництва далекобійних крилатих ракет - BILD28.05.25, 13:23 • 2861 перегляд

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Reuters
MIM-104 Patriot
Фрідріх Мерц
Німеччина
Україна