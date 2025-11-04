Німеччина планує збільшити фінансову допомогу Україні на 3 мільярди євро наступного року - Reuters
Київ • УНН
Німеччина має намір збільшити фінансову допомогу Україні на близько 3 мільярди євро наступного року. Це покриватиме артилерію, безпілотники, броньовану техніку та заміну двох систем ППО Patriot.
Німеччина планує збільшити свою фінансову допомогу Україні приблизно на 3 мільярди євро (3,5 мільярда доларів) наступного року. Про це заявив у вівторок речник міністерства фінансів Німеччини, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
ЗМІ зауважує, що Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, надавши близько 40 мільярдів євро з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. У своєму бюджеті на 2026 рік Німеччина виділила Україні 8,5 мільярда євро.
"Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде необхідно для захисту від агресивної війни росії", – сказав речник міністерства.
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський02.11.25, 16:42 • 45045 переглядiв
Міністри фінансів та оборони Німеччини додадуть додаткові 3 мільярди євро для України до остаточних коригувань бюджету на 2026 рік, сказав речник, підтверджуючи повідомлення, вперше опубліковане в щоденній діловій газеті Handelsblatt.
Він додав, що це охоплюватиме артилерію, безпілотники, броньовану техніку та заміну двох систем ППО Patriot.
Джерело в уряді повідомило Reuters, що канцлер Фрідріх Мерц підтримує плани, які, як очікується, будуть узгоджені.
Німеччина планує надати Україні допомогу для розробки та виробництва далекобійних крилатих ракет - BILD28.05.25, 13:23 • 2861 перегляд