Німеччина планує збільшити фінансову допомогу Україні на 3 мільярди євро наступного року - Reuters

Німеччина планує збільшити свою фінансову допомогу Україні приблизно на 3 мільярди євро (3,5 мільярда доларів) наступного року. Про це заявив у вівторок речник міністерства фінансів Німеччини, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

ЗМІ зауважує, що Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, надавши близько 40 мільярдів євро з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. У своєму бюджеті на 2026 рік Німеччина виділила Україні 8,5 мільярда євро.

"Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде необхідно для захисту від агресивної війни росії", – сказав речник міністерства.

Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський

Міністри фінансів та оборони Німеччини додадуть додаткові 3 мільярди євро для України до остаточних коригувань бюджету на 2026 рік, сказав речник, підтверджуючи повідомлення, вперше опубліковане в щоденній діловій газеті Handelsblatt.

Він додав, що це охоплюватиме артилерію, безпілотники, броньовану техніку та заміну двох систем ППО Patriot.

Джерело в уряді повідомило Reuters, що канцлер Фрідріх Мерц підтримує плани, які, як очікується, будуть узгоджені.

Німеччина планує надати Україні допомогу для розробки та виробництва далекобійних крилатих ракет - BILD