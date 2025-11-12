У Німеччині значно зменшать виплати для українців: що треба знати
Київ • УНН
Німеччина планує зменшити виплати українським біженцям з 563 євро до 180 євро для тих, хто прибуде після 1 квітня 2025 року. Ці особи розглядатимуться як шукачі притулку, втрачаючи особливий статус.
У Німеччині планують зменшити виплати українським біженцям з 563 євро до 180 євро. Про це пише видання BILD, передає УНН.
Усі українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, у майбутньому будуть розглядатися як особи, які шукають притулку, і відповідно отримуватимуть менше допомоги
Видання зазначає, що "таким чином, після майже чотирьох років закінчується особливий статус для біженців з країни, що перебуває у стані війни".
Наголошується, що наразі в Німеччині проживає 1,1 млн українців. Вони отримують соціальну допомогу в розмірі 563 євро на місяць (особи, які проживають самостійно).
Крім того, держава бере на себе витрати на оренду житла, опалення тощо. Натомість особи, які шукають притулку, отримуватимуть близько 180 євро.
Нагадаємо
Понад 51% українських біженців віком 20-64 років, які прибули до Німеччини з лютого по травень 2022 року, знайшли роботу до літа 2025 року. Це значно швидша інтеграція на ринок праці порівняно з біженцями з інших країн, причому рівень зайнятості зріс більш ніж утричі за три роки.